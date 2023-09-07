https://ria.ru/20230907/bespilotniki-1894658650.html
Российские военные уничтожили БПЛА в Ростовской области и Подмосковье
Российские военные уничтожили БПЛА в Ростовской области и Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2023
Российские военные уничтожили БПЛА в Ростовской области и Подмосковье
Пресечена попытка Киева совершить атаку тремя беспилотниками по объектам в России, один уничтожен в Подмосковье, два - в Ростовской области, сообщается в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:47
2023-09-07T04:47
2023-09-07T04:57
россия
киев
московская область (подмосковье)
специальная военная операция на украине
ростовская область
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пресечена попытка Киева совершить атаку тремя беспилотниками по объектам в России, один уничтожен в Подмосковье, два - в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Седьмого сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника. Один упал за городом, второй — в центре, в результате оказались повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног.Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков БПЛА под Раменском нет.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894658560.html
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россия, киев, московская область (подмосковье), ростовская область
Россия, Киев, Московская область (Подмосковье), Специальная военная операция на Украине, Ростовская область
Российские военные уничтожили БПЛА в Ростовской области и Подмосковье
Минобороны: военные пресекли атаку БПЛА в Подмосковье и в Ростовской области