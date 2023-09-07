https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894855058.html

Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске

Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске - РИА Новости, 07.09.2023

Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске

Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске, спровоцировав пожар, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T21:35

2023-09-07T21:35

2023-09-07T22:13

специальная военная операция на украине

брянск

брянская область

происшествия

вооруженные силы украины

украина

александр богомаз

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске, спровоцировав пожар, сообщил глава региона Александр Богомаз."В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, на месте происшествия находятся пожарные расчеты, а также представители оперативных и экстренных служб.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что системы ПВО перехватили над Брянском два беспилотника самолетного типа, один из них удалось уничтожить в воздухе.Ранее сегодня ВСУ трижды пытались атаковать Брянскую область при помощи дронов. Два из них сбили с помощью сил ПВО, еще один аппарат подавила система радиоэлектронной борьбы.Кроме того, украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" село Случевск в Погарском районе. Как заявил глава региона, ВСУ выпустили более 30 снарядов, в результате никто не пострадал. Тем не менее при попадании одного из боеприпасов сгорел жилой дом с постройками, также частично нарушилось энергоснабжение.В Брянской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894773385.html

https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html

брянск

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянск, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз