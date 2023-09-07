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Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:35 07.09.2023 (обновлено: 22:13 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894855058.html
Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске
Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске - РИА Новости, 07.09.2023
Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске
Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске, спровоцировав пожар, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:35
2023-09-07T22:13
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
украина
александр богомаз
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске, спровоцировав пожар, сообщил глава региона Александр Богомаз.&quot;В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, на месте происшествия находятся пожарные расчеты, а также представители оперативных и экстренных служб.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что системы ПВО перехватили над Брянском два беспилотника самолетного типа, один из них удалось уничтожить в воздухе.Ранее сегодня ВСУ трижды пытались атаковать Брянскую область при помощи дронов. Два из них сбили с помощью сил ПВО, еще один аппарат подавила система радиоэлектронной борьбы.Кроме того, украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" село Случевск в Погарском районе. Как заявил глава региона, ВСУ выпустили более 30 снарядов, в результате никто не пострадал. Тем не менее при попадании одного из боеприпасов сгорел жилой дом с постройками, также частично нарушилось энергоснабжение.В Брянской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894773385.html
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брянск, брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Богомаз
Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске

Губернатор: после атаки дрона в Брянске загорелось административное здание

© Фото : Роман Старовойт/TelegramУкраинский дрон-камикадзе
Украинский дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Украинский дрон-камикадзе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске, спровоцировав пожар, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«

"В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, на месте происшествия находятся пожарные расчеты, а также представители оперативных и экстренных служб.
В свою очередь, в Минобороны уточнили, что системы ПВО перехватили над Брянском два беспилотника самолетного типа, один из них удалось уничтожить в воздухе.
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Кроме того, украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" село Случевск в Погарском районе. Как заявил глава региона, ВСУ выпустили более 30 снарядов, в результате никто не пострадал. Тем не менее при попадании одного из боеприпасов сгорел жилой дом с постройками, также частично нарушилось энергоснабжение.
В Брянской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр Богомаз
 
 
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