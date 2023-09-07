https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894816224.html
Силы РЭБ подавили беспилотник самолетного типа в Брянске
Силы РЭБ подавили беспилотник самолетного типа в Брянске - РИА Новости, 07.09.2023
Силы РЭБ подавили беспилотник самолетного типа в Брянске
Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотник самолетного типа, он упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск, разрушений и пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:53
2023-09-07T17:53
2023-09-07T18:19
брянск
происшествия
брянская область
александр богомаз
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БРЯНСК, 7 сен – РИА Новости. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотник самолетного типа, он упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале."Пресечена очередная атака украинских террористов. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.Ранее в четверг обломки еще одного украинского беспилотника, сбитого силами российской ПВО, при падении повредили остекление железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей. РЖД уточняли РИА Новости, что в результате повреждения витражного остекления в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, и ситуация на движение поездов не влияет. Всего же, как следует из сообщений губернатора, с ночи четверга в Брянской области были сбиты четыре дрона – два на подлете к Брянску.
https://ria.ru/20230907/bryansk-1894694938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянск, происшествия, брянская область, александр богомаз
Брянск, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
Силы РЭБ подавили беспилотник самолетного типа в Брянске
Богомаз сообщил о подавлении БПЛА самолетного типа в небе над Брянском
БРЯНСК, 7 сен – РИА Новости.
Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотник самолетного типа, он упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале
.
"Пресечена очередная атака украинских террористов. Над Брянском силами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее в четверг обломки еще одного украинского беспилотника, сбитого силами российской ПВО, при падении повредили остекление железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей. РЖД уточняли РИА Новости, что в результате повреждения витражного остекления в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, и ситуация на движение поездов не влияет. Всего же, как следует из сообщений губернатора, с ночи четверга в Брянской области были сбиты четыре дрона – два на подлете к Брянску.
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров