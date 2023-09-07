https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894773385.html

В Волгоградской области сбили беспилотник

В Волгоградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023

В Волгоградской области сбили беспилотник

В Волгоградской области перехватили и нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова опубликовали в телеграм-канале области. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:41

2023-09-07T15:41

2023-09-07T23:48

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 7 сен — РИА Новости. В Волгоградской области перехватили и нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова опубликовали в телеграм-канале области."Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", — сказал он.Это не первый удар украинских БПЛА по российским регионам за сегодня. Так, ВСУ утром атаковали дронами Энергодар в Запорожской области. БПЛА ударили по верхним этажам 14-этажного жилого дома, никто не пострадал. Один дрон ликвидировали в городском парке.Также минувшей ночью около 3:00 российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Ростовской области. Один из дронов упал за городом, второй — в центре. Повреждены фасады трех зданий, машины, к врачам обратился один человек с порезами ног. От госпитализации он отказался.Кроме того, один дрон пытался атаковать Московский регион, его ликвидировали в Раменском районе. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230907/chs-1894668208.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоградская область, происшествия