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В Волгоградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
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15:41 07.09.2023 (обновлено: 23:48 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894773385.html
В Волгоградской области сбили беспилотник
В Волгоградской области сбили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
В Волгоградской области сбили беспилотник
В Волгоградской области перехватили и нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова опубликовали в телеграм-канале области. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:41
2023-09-07T23:48
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 7 сен — РИА Новости. В Волгоградской области перехватили и нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова опубликовали в телеграм-канале области."Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", — сказал он.Это не первый удар украинских БПЛА по российским регионам за сегодня. Так, ВСУ утром атаковали дронами Энергодар в Запорожской области. БПЛА ударили по верхним этажам 14-этажного жилого дома, никто не пострадал. Один дрон ликвидировали в городском парке.Также минувшей ночью около 3:00 российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Ростовской области. Один из дронов упал за городом, второй — в центре. Повреждены фасады трех зданий, машины, к врачам обратился один человек с порезами ног. От госпитализации он отказался.Кроме того, один дрон пытался атаковать Московский регион, его ликвидировали в Раменском районе. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
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волгоградская область, происшествия
Волгоградская область, Происшествия
В Волгоградской области сбили беспилотник

ВС РФ перехватили беспилотник в Волгоградской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОЛГОГРАД, 7 сен — РИА Новости. В Волгоградской области перехватили и нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова опубликовали в телеграм-канале области.
«
"Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", — сказал он.
Это не первый удар украинских БПЛА по российским регионам за сегодня. Так, ВСУ утром атаковали дронами Энергодар в Запорожской области. БПЛА ударили по верхним этажам 14-этажного жилого дома, никто не пострадал. Один дрон ликвидировали в городском парке.
Также минувшей ночью около 3:00 российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Ростовской области. Один из дронов упал за городом, второй — в центре. Повреждены фасады трех зданий, машины, к врачам обратился один человек с порезами ног. От госпитализации он отказался.
Кроме того, один дрон пытался атаковать Московский регион, его ликвидировали в Раменском районе. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
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