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Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 07.09.2023
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11:00 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894696145.html
Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область
Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки сбросили 16 взрывных устройств с беспилотников в Белгородской области, два дрона были сбиты, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:00
2023-09-07T11:00
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки сбросили 16 взрывных устройств с беспилотников в Белгородской области, два дрона были сбиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 6 сентября. В среду украинские военные выпустили 97 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе 16 взрывных устройства сбросили с беспилотников. В Белгородском районе и Грайворонском округе беспилотники были сбиты. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также в селе средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе по селу Соболевка и поселку Уразово было выпущено три артиллерийских снаряда, пострадавших нет, повреждено одно домовладение. В Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. По окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов. По данным губернатора, в Грайворонском округе на окраине села Дроновка два взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Один из украинских беспилотников с разорвавшимся снарядом упал на территории частного домовладения, в последствии был обезврежен и уничтожен. Также село Безымено было подвержено минометному обстрелу, в результате которого было зафиксировано 4 прилета. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 10 прилетов. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль. По селу Середа выпущено 17 минометных снарядов и сброшено с БПЛА 13 осколочных боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" – зафиксировано 4 прилета", - уточнил губернатор. В Краснояружском районе, по словам Гладкова, по окраинам сел Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и селу Вязовое в сумме был выпущен 31 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет, но в результате обстрелов в селах Староселье и Вязовое была повреждена ЛЭП, но на данный момент она восстановлена. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892395145.html
https://ria.ru/20230906/obstrel-1894633461.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область

Украинские дроны сбросили 16 взрывных устройств в Белгородской области

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки сбросили 16 взрывных устройств с беспилотников в Белгородской области, два дрона были сбиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 6 сентября. В среду украинские военные выпустили 97 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе 16 взрывных устройства сбросили с беспилотников. В Белгородском районе и Грайворонском округе беспилотники были сбиты.
"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также в селе средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе по селу Соболевка и поселку Уразово было выпущено три артиллерийских снаряда, пострадавших нет, повреждено одно домовладение. В Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. По окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов.
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По данным губернатора, в Грайворонском округе на окраине села Дроновка два взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Один из украинских беспилотников с разорвавшимся снарядом упал на территории частного домовладения, в последствии был обезврежен и уничтожен. Также село Безымено было подвержено минометному обстрелу, в результате которого было зафиксировано 4 прилета.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 10 прилетов. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль. По селу Середа выпущено 17 минометных снарядов и сброшено с БПЛА 13 осколочных боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" – зафиксировано 4 прилета", - уточнил губернатор.
В Краснояружском районе, по словам Гладкова, по окраинам сел Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и селу Вязовое в сумме был выпущен 31 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет, но в результате обстрелов в селах Староселье и Вязовое была повреждена ЛЭП, но на данный момент она восстановлена.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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