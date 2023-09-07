https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894696145.html

Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область

Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские дроны за сутки 16 раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки сбросили 16 взрывных устройств с беспилотников в Белгородской области, два дрона были сбиты, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:00

2023-09-07T11:00

2023-09-07T11:00

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки сбросили 16 взрывных устройств с беспилотников в Белгородской области, два дрона были сбиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор в своем телеграм-канале опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в регионе 6 сентября. В среду украинские военные выпустили 97 снарядов различного типа по шести приграничным муниципалитетам, в том числе 16 взрывных устройства сбросили с беспилотников. В Белгородском районе и Грайворонском округе беспилотники были сбиты. "В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 5 артиллерийских снарядов. Также в селе средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе по селу Соболевка и поселку Уразово было выпущено три артиллерийских снаряда, пострадавших нет, повреждено одно домовладение. В Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. По окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов. По данным губернатора, в Грайворонском округе на окраине села Дроновка два взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Один из украинских беспилотников с разорвавшимся снарядом упал на территории частного домовладения, в последствии был обезврежен и уничтожен. Также село Безымено было подвержено минометному обстрелу, в результате которого было зафиксировано 4 прилета. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 10 прилетов. Никто не пострадал. Поврежден один автомобиль. По селу Середа выпущено 17 минометных снарядов и сброшено с БПЛА 13 осколочных боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" – зафиксировано 4 прилета", - уточнил губернатор. В Краснояружском районе, по словам Гладкова, по окраинам сел Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и селу Вязовое в сумме был выпущен 31 артиллерийский снаряд. Пострадавших нет, но в результате обстрелов в селах Староселье и Вязовое была повреждена ЛЭП, но на данный момент она восстановлена. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230826/bespilotnik-1892395145.html

https://ria.ru/20230906/obstrel-1894633461.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков