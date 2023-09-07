https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894678906.html

Украинские беспилотники атаковали Энергодар

Украинские беспилотники атаковали Энергодар - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские беспилотники атаковали Энергодар

Украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу Энергодар Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:56

2023-09-07T09:56

2023-09-07T09:56

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу Энергодар Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона. "Боевики киевского режима атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Жертв не зафиксировано. Информация уточняется", - сообщили в администрации Запорожской области. На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы.

https://ria.ru/20230901/udary-1893620963.html

запорожская область

энергодар

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины