https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894678906.html
Украинские беспилотники атаковали Энергодар
Украинские беспилотники атаковали Энергодар - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские беспилотники атаковали Энергодар
Украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу Энергодар Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:56
2023-09-07T09:56
2023-09-07T09:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу Энергодар Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона. "Боевики киевского режима атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Жертв не зафиксировано. Информация уточняется", - сообщили в администрации Запорожской области. На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы.
https://ria.ru/20230901/udary-1893620963.html
запорожская область
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, энергодар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали Энергодар
Власти Запорожской области заявили об атаке беспилотников ВСУ на Энергодар
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла удар беспилотниками по городу Энергодар Запорожской области, сообщили журналистам в администрации региона.
"Боевики киевского режима атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Жертв не зафиксировано. Информация уточняется", - сообщили в администрации Запорожской области.
На месте обстрела работают правоохранители и экстренные службы.
Объекты атомной инфраструктуры остаются целями Украины, заявил Лихачев