https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894676506.html

Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский

Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский - РИА Новости, 07.09.2023

Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский

Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, ситуация на движение... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:40

2023-09-07T09:40

2023-09-07T09:57

ржд

брянск

происшествия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, ситуация на движение поездов не влияет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении остекления железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого российской ПВО."Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", - рассказали в РЖД.Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий закрывались, но попасть на платформы было можно через Волгоградский переулок."В настоящее время вокзал Брянск-Орловский частично открыт для пассажиров. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования. Следственные мероприятия продолжаются. На период их проведения зал ожидания закрыт", - уточнили в РЖД.

https://ria.ru/20230907/obkhod-1894663980.html

брянск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ржд, брянск, происшествия