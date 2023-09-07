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Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский - РИА Новости, 07.09.2023
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09:40 07.09.2023 (обновлено: 09:57 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894676506.html
Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский
Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский - РИА Новости, 07.09.2023
Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский
Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, ситуация на движение... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:40
2023-09-07T09:57
ржд
брянск
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, ситуация на движение поездов не влияет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении остекления железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого российской ПВО."Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", - рассказали в РЖД.Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий закрывались, но попасть на платформы было можно через Волгоградский переулок."В настоящее время вокзал Брянск-Орловский частично открыт для пассажиров. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования. Следственные мероприятия продолжаются. На период их проведения зал ожидания закрыт", - уточнили в РЖД.
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ржд, брянск, происшествия
РЖД, Брянск, Происшествия
Обломок беспилотника повредил остекление вокзала Брянск-Орловский

Обломок БПЛА повредил витраж вокзала Брянск-Орловский, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, ситуация на движение поездов не влияет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении остекления железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого российской ПВО.
«
"Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативно проведена эвакуация пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", - рассказали в РЖД.
Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий закрывались, но попасть на платформы было можно через Волгоградский переулок.
"В настоящее время вокзал Брянск-Орловский частично открыт для пассажиров. Пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования. Следственные мероприятия продолжаются. На период их проведения зал ожидания закрыт", - уточнили в РЖД.
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону. 7 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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