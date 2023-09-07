https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894667959.html
В Ростове-на-Дону 20 домов остались без света после падения беспилотника
В Ростове-на-Дону 20 домов остались без света после падения беспилотника - РИА Новости, 07.09.2023
В Ростове-на-Дону 20 домов остались без света после падения беспилотника
После падения беспилотника в Ростове-на-Дону 20 домов остались без света из-за повреждения электрощита, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:20
2023-09-07T08:20
2023-09-07T08:34
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 7 сен – РИА Новости. После падения беспилотника в Ростове-на-Дону 20 домов остались без света из-за повреждения электрощита, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале. "В результате повреждения электрощита в зоне происшествия на ул. Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов. Аварийные службы прибыли на место. После проведения следственных действий, приступят к устранению аварии", - сообщил Логвиненко. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Васили Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.
https://ria.ru/20230907/osteklenie-1894664568.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону 20 домов остались без света после падения беспилотника
Мэр: в Ростове-на-Дону 20 домов остались без света после падения беспилотника