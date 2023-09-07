https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894666620.html

ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник

ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023

ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник

Российские средства ПВО перехватили очередной украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:54

2023-09-07T07:54

2023-09-07T07:54

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили очередной украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Седьмого сентября около 7.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894665312.html

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безопасность, брянская область, россия