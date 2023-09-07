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ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894666620.html
ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник
ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник
Российские средства ПВО перехватили очередной украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:54
2023-09-07T07:54
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили очередной украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Седьмого сентября около 7.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894665312.html
брянская область
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безопасность, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия
ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотник

Минобороны: над Брянской областью силами ПВО уничтожен украинский БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили очередной украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Седьмого сентября около 7.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью
07:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссия
 
 
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