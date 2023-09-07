https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894665799.html

Российские военные уничтожили БПЛА на подлете к Брянску

Российские военные уничтожили БПЛА на подлете к Брянску - РИА Новости, 07.09.2023

Российские военные уничтожили БПЛА на подлете к Брянску

Российская ПВО сбила еще один украинский беспилотник на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:37

2023-09-07T07:37

2023-09-07T07:38

специальная военная операция на украине

брянск

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила еще один украинский беспилотник на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщил о повреждении остекления железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого российской ПВО."Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата. Беспилотник сбит силами ПВО министерства обороны РФ на подлете к городу Брянску. Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894657864.html

брянск

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брянск, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия