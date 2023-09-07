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Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 07.09.2023
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07:28 07.09.2023 (обновлено: 07:52 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894665312.html
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 07.09.2023
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью
Российские средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа, на этот раз в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:28
2023-09-07T07:52
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа, на этот раз в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Седьмого сентября около 6.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894665799.html
россия
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россия, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Минобороны: Российские военные уничтожили над Брянской областью беспилотник

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа, на этот раз в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Седьмого сентября около 6.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Российские военные уничтожили БПЛА на подлете к Брянску
07:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьБезопасность
 
 
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