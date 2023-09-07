https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894665312.html
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 07.09.2023
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью
Российские средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа, на этот раз в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:28
2023-09-07T07:28
2023-09-07T07:52
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили еще один украинский беспилотник самолетного типа, на этот раз в Брянской области, сообщили в четверг в Минобороны России."Седьмого сентября около 6.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894665799.html
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россия, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Безопасность
Минобороны рассказало об уничтожении беспилотника над Брянской областью
Минобороны: Российские военные уничтожили над Брянской областью беспилотник