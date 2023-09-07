https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894661117.html
Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону возле штаба ЮВО
Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону возле штаба ЮВО - РИА Новости, 07.09.2023
Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону возле штаба ЮВО
На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T05:50
2023-09-07T05:50
2023-09-07T08:49
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происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости.По данным корреспондента РИА Новости, место падения дрона в центре города оцеплено. Военные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов приступили к работе. Они просят жителей покинуть место падения, отойти от него подальше. Движение в районе места ЧП ограничено.Напротив места падения дрона располагается штаб Южного военного округа.Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых дронов упал за городом в западной части, второй — в центре, возле здания, расположенного по адресу Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.Мэр города Алексей Логвиненко пообещал, что жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, в случае необходимости предложат жилье в маневренном фонде.
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РИА Новости
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Кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону
На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону – через дорогу от штаба ЮВО - прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия
2023-09-07T05:50
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РИА Новости
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происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону возле штаба ЮВО
Военные и полиция прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону возле штаба ЮВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, место падения дрона в центре города оцеплено. Военные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов приступили к работе. Они просят жителей покинуть место падения, отойти от него подальше. Движение в районе места ЧП ограничено.
Напротив места падения дрона располагается штаб Южного военного округа.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых дронов упал за городом в западной части, второй — в центре, возле здания, расположенного по адресу Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации.
Мэр города Алексей Логвиненко пообещал
, что жителям домов, поврежденных при падении беспилотника, в случае необходимости предложат жилье в маневренном фонде.
В Московской области уничтожили беспилотник