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При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий
При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий - РИА Новости, 07.09.2023
При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий
В Ростове-на-Дону, где ранее сбили два беспилотника, повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, сообщил РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:45
2023-09-07T04:45
2023-09-07T08:48
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ростов-на-дону
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Ростове-на-Дону, где ранее сбили два беспилотника, повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.Ранее Голубев сообщал, что силы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника, один упал за городом, второй - в центре, повреждены машины, пострадал один человек, который отказался от госпитализаци.и"Уточненная информация о последствиях в центре Ростова: повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.
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Кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону
На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону – через дорогу от штаба ЮВО - прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия
2023-09-07T04:45
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Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Ростов, Происшествия
При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий
Губернатор Голубев: упавший в Ростове-на-Дону БПЛА повредил фасады трех зданий