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При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:45 07.09.2023 (обновлено: 08:48 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894658560.html
При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий
При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий - РИА Новости, 07.09.2023
При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий
В Ростове-на-Дону, где ранее сбили два беспилотника, повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, сообщил РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:45
2023-09-07T08:48
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
василий голубев
ростов
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Ростове-на-Дону, где ранее сбили два беспилотника, повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.Ранее Голубев сообщал, что силы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника, один упал за городом, второй - в центре, повреждены машины, пострадал один человек, который отказался от госпитализаци.и"Уточненная информация о последствиях в центре Ростова: повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894657590.html
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Кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону
На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону – через дорогу от штаба ЮВО - прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия
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ростов-на-дону, василий голубев, ростов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Ростов, Происшествия
При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий

Губернатор Голубев: упавший в Ростове-на-Дону БПЛА повредил фасады трех зданий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Ростове-на-Дону, где ранее сбили два беспилотника, повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
Ранее Голубев сообщал, что силы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника, один упал за городом, второй - в центре, повреждены машины, пострадал один человек, который отказался от госпитализаци.и
"Уточненная информация о последствиях в центре Ростова: повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.
Войска противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Московской области уничтожили беспилотник
04:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуВасилий ГолубевРостовПроисшествия
 
 
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