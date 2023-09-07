https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894658560.html

При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий

При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий - РИА Новости, 07.09.2023

При падении БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены фасады трех зданий

В Ростове-на-Дону, где ранее сбили два беспилотника, повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, сообщил РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:45

2023-09-07T04:45

2023-09-07T08:48

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

василий голубев

ростов

происшествия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Ростове-на-Дону, где ранее сбили два беспилотника, повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.Ранее Голубев сообщал, что силы ПВО в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника, один упал за городом, второй - в центре, повреждены машины, пострадал один человек, который отказался от госпитализаци.и"Уточненная информация о последствиях в центре Ростова: повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894657590.html

ростов-на-дону

ростов

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Кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону – через дорогу от штаба ЮВО - прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия 2023-09-07T04:45 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ростов-на-дону, василий голубев, ростов, происшествия