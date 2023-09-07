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При падении беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек
При падении беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек - РИА Новости, 07.09.2023
При падении беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек
Силы ПВО сбили в Ростове-на-Дону два беспилотника, один упал за городом, второй — в центре, повреждены машины, пострадал один человек, сообщил в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:17
2023-09-07T04:17
2023-09-07T08:48
специальная военная операция на украине
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ростов-на-дону
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Ростове-на-Дону два беспилотника, один упал за городом, второй — в центре, повреждены машины, пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.Ранее глава региона сообщал, что над городом около 03.00 мск уничтожили беспилотник."По уточненной информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42", - написал он.В результате повреждения получили несколько легковых автомобилей. "Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", - добавил Голубев.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
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Кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону
На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону – через дорогу от штаба ЮВО - прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия
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ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, ростов
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Ростов
При падении беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек
Силы ПВО сбили два беспилотника в Ростове-на-Дону, пострадал один человек