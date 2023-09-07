https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894657864.html

При падении беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек

При падении беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек - РИА Новости, 07.09.2023

При падении беспилотника в Ростове-на-Дону пострадал один человек

Силы ПВО сбили в Ростове-на-Дону два беспилотника, один упал за городом, второй — в центре, повреждены машины, пострадал один человек, сообщил в своем... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:17

2023-09-07T04:17

2023-09-07T08:48

специальная военная операция на украине

ростовская область

ростов-на-дону

василий голубев

ростов

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили в Ростове-на-Дону два беспилотника, один упал за городом, второй — в центре, повреждены машины, пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.Ранее глава региона сообщал, что над городом около 03.00 мск уничтожили беспилотник."По уточненной информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42", - написал он.В результате повреждения получили несколько легковых автомобилей. "Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", - добавил Голубев.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894657590.html

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ростов

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Кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону – через дорогу от штаба ЮВО - прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия 2023-09-07T04:17 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, василий голубев, ростов