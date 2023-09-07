https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894657590.html

В Московской области уничтожили беспилотник

В Московской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023

В Московской области уничтожили беспилотник

Ночью силами ПВО уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Московской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:07

2023-09-07T04:07

2023-09-07T04:09

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ночью силами ПВО уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Московской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894656992.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, происшествия