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В Московской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:07 07.09.2023 (обновлено: 04:09 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894657590.html
В Московской области уничтожили беспилотник
В Московской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
В Московской области уничтожили беспилотник
Ночью силами ПВО уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Московской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:07
2023-09-07T04:09
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ночью силами ПВО уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Московской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Собянин, Происшествия
В Московской области уничтожили беспилотник

Собянин: военные сбили БПЛА в Раменском городском округе Московской области

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВойска противовоздушной обороны
Войска противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ночью силами ПВО уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Московской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
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Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей СобянинПроисшествия
 
 
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