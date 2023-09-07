https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894657590.html
В Московской области уничтожили беспилотник
В Московской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
В Московской области уничтожили беспилотник
Ночью силами ПВО уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Московской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:07
2023-09-07T04:07
2023-09-07T04:09
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36643/76/366437690_0:172:2946:1829_1920x0_80_0_0_2b680a69478ae0c41f4695b83d59354f.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ночью силами ПВО уничтожен беспилотник в Раменском городском округе Московской области, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894656992.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36643/76/366437690_140:0:2807:2000_1920x0_80_0_0_6ec90fe8bf384ff68249cd3787b9762f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Сергей Собянин, Происшествия
В Московской области уничтожили беспилотник
Собянин: военные сбили БПЛА в Раменском городском округе Московской области