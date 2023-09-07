https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894656992.html
Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник
Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023
Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник
ПВО сбила в ночь на четверг в Ростове-на-Дону беспилотник, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T03:58
2023-09-07T03:58
2023-09-07T04:03
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
василий голубев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ПВО сбила в ночь на четверг в Ростове-на-Дону беспилотник, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летальный аппарат. Последствия на земле уточняются", - написал он.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230906/bespilotnik-1894421480.html
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ростов-на-дону, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Василий Голубев
Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник
Губернатор Голубев: система ПВО сбила над Ростовом-на-Дону беспилотник