https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894656992.html

Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник

Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник - РИА Новости, 07.09.2023

Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник

ПВО сбила в ночь на четверг в Ростове-на-Дону беспилотник, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T03:58

2023-09-07T03:58

2023-09-07T04:03

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

василий голубев

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ПВО сбила в ночь на четверг в Ростове-на-Дону беспилотник, последствия на земле уточняются, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летальный аппарат. Последствия на земле уточняются", - написал он.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.

https://ria.ru/20230906/bespilotnik-1894421480.html

ростов-на-дону

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ростов-на-дону, василий голубев