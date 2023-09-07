https://ria.ru/20230907/bayden-1894653420.html

Байден внезапно сбежал с важной церемонии

Байден внезапно сбежал с важной церемонии - РИА Новости, 07.09.2023

Байден внезапно сбежал с важной церемонии

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он неожиданно покинул церемонию награждения в Белом доме, пишет американская газета РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:10

2023-09-07T02:10

2023-09-07T07:12

в мире

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гавайи

джо байден

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он неожиданно покинул церемонию награждения в Белом доме, пишет американская газета New York Post.На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора покидает церемонию, не дождавшись заключительной молитвы."Президента Байдена обвинили в неуважении после того, как он быстро покинул Восточное крыло Белого дома перед завершением церемонии вручения Медали за отвагу ветерану войны во Вьетнаме", — пишет издание.Как заявил бывший "морской котик" Шон Райан, чьи слова приводит газета, президент США демонстрирует "постоянное неуважение" к людям."Прошу прощения за мой французский… Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать", — заявил он.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.

https://ria.ru/20230906/izvinenie-1894641370.html

https://ria.ru/20230905/razgovor-1894208112.html

сша

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в мире, сша, гавайи, джо байден