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Байден внезапно сбежал с важной церемонии - РИА Новости, 07.09.2023
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02:10 07.09.2023 (обновлено: 07:12 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bayden-1894653420.html
Байден внезапно сбежал с важной церемонии
Байден внезапно сбежал с важной церемонии - РИА Новости, 07.09.2023
Байден внезапно сбежал с важной церемонии
Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он неожиданно покинул церемонию награждения в Белом доме, пишет американская газета РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:10
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в мире
сша
гавайи
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он неожиданно покинул церемонию награждения в Белом доме, пишет американская газета New York Post.На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора покидает церемонию, не дождавшись заключительной молитвы."Президента Байдена обвинили в неуважении после того, как он быстро покинул Восточное крыло Белого дома перед завершением церемонии вручения Медали за отвагу ветерану войны во Вьетнаме", — пишет издание.Как заявил бывший "морской котик" Шон Райан, чьи слова приводит газета, президент США демонстрирует "постоянное неуважение" к людям."Прошу прощения за мой французский… Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать", — заявил он.Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.
https://ria.ru/20230906/izvinenie-1894641370.html
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в мире, сша, гавайи, джо байден
В мире, США, Гавайи, Джо Байден
Байден внезапно сбежал с важной церемонии

NYP: ветераны обвинили Байдена в неуважении после внезапного ухода с церемонии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он неожиданно покинул церемонию награждения в Белом доме, пишет американская газета New York Post.
На опубликованных кадрах видно, как глава Белого дома после награждения ветерана Вьетнамской войны 81-летнего капитана в отставке Ларри Тейлора покидает церемонию, не дождавшись заключительной молитвы.
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"Президента Байдена обвинили в неуважении после того, как он быстро покинул Восточное крыло Белого дома перед завершением церемонии вручения Медали за отвагу ветерану войны во Вьетнаме", — пишет издание.
Как заявил бывший "морской котик" Шон Райан, чьи слова приводит газета, президент США демонстрирует "постоянное неуважение" к людям.
«
"Прошу прощения за мой французский… Но какой идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать", — заявил он.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.
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