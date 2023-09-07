https://ria.ru/20230907/bat-1894717480.html

BAT оставит в России используемые торговые марки после продажи бизнеса

BAT оставит в России используемые торговые марки после продажи бизнеса - РИА Новости, 07.09.2023

BAT оставит в России используемые торговые марки после продажи бизнеса

Торговые марки British American Tobacco (BAT), которые сейчас используются в России, останутся в собственности отечественного предприятия после продажи бизнеса... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:18

2023-09-07T12:18

2023-09-07T12:18

бат россия

philip morris international

экономика

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Торговые марки British American Tobacco (BAT), которые сейчас используются в России, останутся в собственности отечественного предприятия после продажи бизнеса группы в стране, рассказали РИА Новости в российской структуре British American Tobacco. Ранее в четверг группа компаний BAT заявила о заключении соглашения о продаже российского и белорусского бизнесов. Покупателем выступил консорциум, возглавляемый членами руководства компании "БАТ Россия", который будет полностью владеть обоими подразделениями, и после продажи эти предприятия будут называться "Группа компаний ITMS". Завершение продажи активов ожидается в октябре. "Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса. Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами", - заявили в БАТ. Там также отметили, что на протяжении всего процесса передачи, равно как и после него, основными приоритетами нового собственника является непрерывность бизнес-процессов, обеспечение занятости всех сотрудников и выполнение инвестиционного плана, согласованного с Правительственной подкомиссией. В марте прошлого года компания сообщила о планах прекращения деятельности в России. Затем, в июле, компания сообщала, что ее потери из-за процесса ухода из России уже составили 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов). А о намерении полностью завершить продажу российского, а также белорусского бизнеса до конца года компания заявляла в феврале нынешнего года. BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, специфичных для отдельных рынков.

https://ria.ru/20230717/essity-1884692832.html

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бат россия, philip morris international, экономика, россия