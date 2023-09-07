https://ria.ru/20230907/bat-1894684613.html

BAT заключила соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии

BAT заключила соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии - РИА Новости, 07.09.2023

BAT заключила соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии

Группа компаний British American Tobacco заключила соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:18

2023-09-07T10:18

2023-09-07T12:16

экономика

бат россия

россия

белоруссия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Группа компаний British American Tobacco заключила соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании."Покупателем выступил консорциум, который возглавляют члены управленческой команды "БАТ Россия". После закрытия сделки он будет полностью владеть обоими подразделениями. После продажи предприятия будут называться ITMS Group", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что все процедуры проходят в соответствии с местным и международным законодательством.В компании ожидают, что сделка по продаже активов завершится в октябре.В российской структуре BAT РИА Новости сообщили, что торговые марки, используемые на местном рынке, останутся в собственности отечественной компании, потребители продолжат покупать товары под знакомыми брендами.В марте 2022 года BAT объявила о планах прекратить работу в России. В июле свои потери от ухода с рынка компания оценила в 957 миллионов фунтов стерлингов (около 1,2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20230904/bankomat-1894041332.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, бат россия, россия, белоруссия