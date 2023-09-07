https://ria.ru/20230907/baltika-1894734759.html

Алкогольная продукция "Балтики" может появиться в Турции с ноября

Алкогольная продукция "Балтики" может появиться в Турции с ноября - РИА Новости, 07.09.2023

Алкогольная продукция "Балтики" может появиться в Турции с ноября

Пивоваренная компания "Балтика" рассчитывает, что ее алкогольная продукция появится на полках турецких магазинов с ноября, сообщила РИА Новости старший директор РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:21

2023-09-07T13:21

2023-09-07T13:21

турция

индонезия

стамбул

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СТАМБУЛ, 7 сен – РИА Новости. Пивоваренная компания "Балтика" рассчитывает, что ее алкогольная продукция появится на полках турецких магазинов с ноября, сообщила РИА Новости старший директор по экспортным продажам Алла Манякина. "У нас уже есть партнер по Турции. Наш бренд известен по всему миру, и, конечно, будет иметь своих потребителей и в Турции. У нас уже есть предварительные договоренности с торговыми сетями, и мы завершаем процесс подготовки продукта по соответствию этикетки, содержанию необходимой информации для турецкого потребителя. Мы вместе с партнерами сделали большую работу в этом направлении, и я надеюсь, что с октября 2023 года будут осуществляться первые поставки", - сообщила Алла Манякина на полях продовольственной выставки World Food в Стамбуле. Она уточнила, что с учетом логистических вопросов и отгрузки первых контейнеров в октябре продукция на полках турецких магазинов должна появиться уже в ноябре. Манякина отметила, что из-за особенностей турецкого законодательства одному бренду запрещено продавать и алкогольную, и безалкогольную продукцию, поэтому в Турции под брендом "Балтика" будет продаваться только алкогольное пиво. По ее словам, в Турции планируется начать с самых популярных сортов, а со временем будет представлен более широкий ассортимент продукции. "Несмотря на санкции и сложности с платежами и логистикой, мы продолжаем работать со многими странами по всему миру и переориентировались с тех стран, которые не хотят или не могут работать с российской продукцией, на другие. Мы внимательно смотрим на те страны, с которыми можно полноценно взаимодействовать и экспортировать туда нашу продукцию – в том числе речь идет об Индонезии, Малайзии, странах Ближнего Востока и Африке. Надеемся, что восстановим экспорт на прежний уровень", - сообщила Манякина. По ее словам, при запуске продаж продукции в Турции "придется адаптировать цены под конкуренцию". "Надо понимать, что наш продукт будет на импортной полке. Это все-таки не локальное производство, а значит, цена с учетом логистики и таможенных процедур, будет выше, оставаясь доступной для турецкого потребителя, того, кто заинтересован в качественном вкусном российском пиве", - отметила Манякина.

https://ria.ru/20230903/alkogol-1893931965.html

https://ria.ru/20230831/otel-1893398787.html

https://ria.ru/20230825/pivo-1892194867.html

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турция, индонезия, стамбул