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Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна - РИА Новости, 07.09.2023
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19:11 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/badalyan-1894836167.html
Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна
Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна - РИА Новости, 07.09.2023
Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна
Задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:11
2023-09-07T19:11
армения
ереван
россия
мария захарова
евгений примаков
никол пашинян
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Причина задержания пока не сообщается. "Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги", - написала она в своем телеграм-канале. "Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова - абсолютное право каждого", будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации", - отметила Захарова. Она обратилась к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "в Армении серьезным образом защищено право на выражение мнения".
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армения, ереван, россия, мария захарова, евгений примаков, никол пашинян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), следственный комитет россии (ск рф)
Армения, Ереван, Россия, Мария Захарова, Евгений Примаков, Никол Пашинян, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Следственный комитет России (СК РФ)
Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна

Захарова назвала задержание в Армении блогера Бадаляна провокацией Запада

© Фото : Mika Badalyan/TelegramМика Бадалян
Мика Бадалян - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Mika Badalyan/Telegram
Мика Бадалян. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Причина задержания пока не сообщается.
"Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги", - написала она в своем телеграм-канале.
"Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова - абсолютное право каждого", будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации", - отметила Захарова.
Она обратилась к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "в Армении серьезным образом защищено право на выражение мнения".
© Фото : Mika Badalyan/TelegramМика Бадалян
Мика Бадалян - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Mika Badalyan/Telegram
Мика Бадалян
 
АрменияЕреванРоссияМария ЗахароваЕвгений ПримаковНикол ПашинянФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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