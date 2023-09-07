https://ria.ru/20230907/badalyan-1894836167.html

Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна

Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна - РИА Новости, 07.09.2023

Захарова отреагировала на задержание в Армении блогера Бадаляна

Задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:11

2023-09-07T19:11

2023-09-07T19:11

армения

ереван

россия

мария захарова

евгений примаков

никол пашинян

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Задержание в армянском городе Горис пророссийского блогера Микаэля Бадаляна стало очередной провокацией Запада в преддверии проведения в Ереване российско-армянского медиафорума, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в четверг заявил, что в Армении пропал пророссийский блогер Бадалян. Sputnik Армения в свою очередь сообщило, что блогер Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в СК. Причина задержания пока не сообщается. "Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги", - написала она в своем телеграм-канале. "Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова - абсолютное право каждого", будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации", - отметила Захарова. Она обратилась к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "в Армении серьезным образом защищено право на выражение мнения".

армения

ереван

россия

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армения, ереван, россия, мария захарова, евгений примаков, никол пашинян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), следственный комитет россии (ск рф)