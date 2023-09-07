https://ria.ru/20230907/badalyan-1894833251.html

В Армении пропал пророссийский блогер и активист Бадалян

В Армении пропал пророссийский блогер и активист Бадалян - РИА Новости, 07.09.2023

В Армении пропал пророссийский блогер и активист Бадалян

Пророссийский блогер и активист Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:57

2023-09-07T18:57

2023-09-07T19:05

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пророссийский блогер и активист Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале."Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера, 6 сентября", — написал он.По его словам, активиста уже арестовывали и он даже сидел в тюрьме, а обвинения против него многие трактовали как политические."Ожидаю, что компетентные органы Республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна", — написал глава Россотрудничества.По информации Sputnik Армения, Бадаляна задержали в Горисе вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, сейчас они находятся в СК.

https://ria.ru/20230907/trukhin-1894811855.html

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евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)