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В Армении пропал пророссийский блогер и активист Бадалян - РИА Новости, 07.09.2023
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18:57 07.09.2023 (обновлено: 19:05 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/badalyan-1894833251.html
В Армении пропал пророссийский блогер и активист Бадалян
В Армении пропал пророссийский блогер и активист Бадалян - РИА Новости, 07.09.2023
В Армении пропал пророссийский блогер и активист Бадалян
Пророссийский блогер и активист Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:57
2023-09-07T19:05
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пророссийский блогер и активист Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале.&quot;Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера, 6 сентября&quot;, — написал он.По его словам, активиста уже арестовывали и он даже сидел в тюрьме, а обвинения против него многие трактовали как политические."Ожидаю, что компетентные органы Республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна", — написал глава Россотрудничества.По информации Sputnik Армения, Бадаляна задержали в Горисе вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, сейчас они находятся в СК.
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евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Армении пропал пророссийский блогер и активист Бадалян

В армянском Горисе пропал пророссийский блогер и активист Бадалян

© Фото : Mika Badalyan/TelegramМика Бадалян
Мика Бадалян - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Mika Badalyan/Telegram
Мика Бадалян. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пророссийский блогер и активист Микаэл Бадалян пропал в армянском Горисе, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в телеграм-канале.
«

"Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера, 6 сентября", — написал он.

По его словам, активиста уже арестовывали и он даже сидел в тюрьме, а обвинения против него многие трактовали как политические.
"Ожидаю, что компетентные органы Республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна", — написал глава Россотрудничества.
По информации Sputnik Армения, Бадаляна задержали в Горисе вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, сейчас они находятся в СК.
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Евгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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