https://ria.ru/20230907/avtomobili-1894659677.html
Оформление импорта машин во Владивостоке упало почти в три раза
Оформление импорта машин во Владивостоке упало почти в три раза - РИА Новости, 07.09.2023
Оформление импорта машин во Владивостоке упало почти в три раза
Владивостокская таможня за 9 августа-6 сентября оформила для импорта 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за четыре недели,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T05:06
2023-09-07T05:06
2023-09-07T05:16
россия
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владивосток
авто
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Владивостокская таможня за 9 августа-6 сентября оформила для импорта 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию, следует из информации, предоставленной РИА Новости в пресс-службе таможни. Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. По информации, ранее предоставленной РИА Новости пресс-службой Владивостокской таможни, уже за период 9-16 августа количество оформленных машин оказалось почти в два раза меньше, чем за 1-8 августа. "Владивостокской таможней оформлено автомобилей физических лиц для личного пользования: 11 июля-8 августа - 29,9 тысячи штук, 9 августа-6 сентября - 11,8 тысячи штук", - рассказали в пресс-службе таможни. Владивостокская таможня оформляет только автомобили физических лиц для личного пользования, уточнили ранее в пресс-службе. С 1 августа в России проиндексирован утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя. На фоне роста утильсбора и введения санкций японские машины в РФ подорожали. Рост цен на машины из Японии в августе составил 4-13%, рассказал РИА Новости ведущий аналитик портала "Дром" Игорь Олейников. В конце августа представитель автомобильного портала "Дром" сообщила журналистам, что в августе в Приморском крае стало на 33% меньше объявлений о продаже машин в сравнении с июнем. По ее словам, снижение предложения связано с резким ростом спроса на автомобили. Их начали раскупать и снимать с продажи еще в преддверии введения новых японских санкций и повышения утильсбора на машины в РФ.
https://ria.ru/20230902/yaponiya-1893815943.html
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россия, япония, владивосток, авто, экономика
Россия, Япония, Владивосток, Авто, Экономика
Оформление импорта машин во Владивостоке упало почти в три раза
Оформление импорта машин во Владивостоке упало почти в три раза на фоне санкций
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Владивостокская таможня за 9 августа-6 сентября оформила для импорта 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за четыре недели, предшествовавшие введению новых японских санкций на поставку машин в Россию, следует из информации, предоставленной РИА Новости в пресс-службе таможни.
Новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии
в Россию 758 видов товаров, вступил в силу 9 августа. В список в том числе вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. По информации, ранее предоставленной РИА Новости пресс-службой Владивостокской таможни, уже за период 9-16 августа количество оформленных машин оказалось почти в два раза меньше, чем за 1-8 августа.
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"Владивостокской таможней оформлено автомобилей физических лиц для личного пользования: 11 июля-8 августа - 29,9 тысячи штук, 9 августа-6 сентября - 11,8 тысячи штук", - рассказали в пресс-службе таможни.
Владивостокская таможня оформляет только автомобили физических лиц для личного пользования, уточнили ранее в пресс-службе.
С 1 августа в России проиндексирован утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя. На фоне роста утильсбора и введения санкций японские машины в РФ подорожали. Рост цен на машины из Японии в августе составил 4-13%, рассказал РИА Новости ведущий аналитик портала "Дром" Игорь Олейников.
В конце августа представитель автомобильного портала "Дром" сообщила журналистам, что в августе в Приморском крае
стало на 33% меньше объявлений о продаже машин в сравнении с июнем. По ее словам, снижение предложения связано с резким ростом спроса на автомобили. Их начали раскупать и снимать с продажи еще в преддверии введения новых японских санкций и повышения утильсбора на машины в РФ.
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