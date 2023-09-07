https://ria.ru/20230907/avtobusy-1894806897.html

Почти 20 новых автобусов выйдут на улицы Челябинска в сентябре

Почти 20 новых автобусов выйдут на улицы Челябинска в сентябре - РИА Новости, 07.09.2023

Почти 20 новых автобусов выйдут на улицы Челябинска в сентябре

Семнадцать новых автобусов приобретены для Челябинска в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", они выйдут на дороги города в ближайшее время,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:22

2023-09-07T17:22

2023-09-07T17:22

челябинская область

челябинск

алексей текслер

магнитогорск

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен – РИА Новости. Семнадцать новых автобусов приобретены для Челябинска в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", они выйдут на дороги города в ближайшее время, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Глава региона Алексей Текслер в четверг осмотрел новые автобусы, приобретенные в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" для Челябинска. "Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе. И одна из важнейших задач - обновление транспорта в столице. В этой партии два автобуса – это так называемые "гармошки" - сверхбольшой класс. Такие уже ходят по самому загруженному маршруту №64 и, по отзывам жителей и транспортников, они более эффективно решают задачу. Поэтому принято решение закупить еще такие машины: в течение ближайших четырех месяцев в город придет еще 10 "гармошек". И далее мы также планируем часть наших маршрутов переводить на сверхбольшой класс", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По данным пресс-службы, главе региона продемонстрировали 17 новых автобусов, 15 из них выйдут в ближайшее время на один из самых протяженных маршрутов, связывающих Тракторозаводский район с северо-западом города (№8 "Ул. Мамина - ул. Академика Королёва"). Еще два автобуса сверхбольшого класса - "гармошки" - будут курсировать по маршруту №64. Пресс-служба поясняет, что с 2019 года для города приобретено около 300 автобусов. Глава региона напомнил, что автобусы по нацпроекту приобретаются в лизинг. Часть лизинговых платежей оплачивает государство, благодаря чему маршруты становятся регулируемыми и обеспечивают исполнение графика и других составляющих стандарта качества пассажирских перевозок, добавляется в сообщении. Кроме того, продолжается работа по обновлению подвижного состава и в других муниципалитетах региона, так, в этом году уже поступили 13 автобусов в Магнитогорск, 4 автобуса закуплены для Увельского района и 2 автобуса для Уйского района, уточняется в сообщении. Также в этом году еще 21 муниципалитет региона получит 121 автобус. "Идет масштабная работа по обновлению общественного транспорта не только в наших столицах, но и по всему региону. Мы переводим всю сеть на регулируемые маршруты, благодаря чему автобусы, выходящие из строя, будут своевременно обновляться. Во всем регионе система общественного транспорта будет цивилизованной и современной", - пояснил глава региона. Пресс-служба отмечает, что все вновь поступающие автобусы имеют низкий пол, оборудованы кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками и прочими системами, влияющими на качество перевозок. По словам министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, работа по вопросу обновления общественного транспорта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" будет продолжена. "Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина Челябинской области выделены бюджетные ассигнования на обновление подвижного состава в малых городах и сельской местности. На эти средства для 21 муниципального образования региона будут закуплены 121 автобус", - цитирует пресс-служба слова Нечаева. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, в рамках транспортной реформы в Челябинске к концу года протяженность выделенных полос для общественного транспорта достигнет 34 километров. "Это необходимо, прежде всего, для соблюдения четкого расписания движения общественного транспорта. Выделенные полосы в городе появятся на четырех улицах и охватят 50 маршрутов", - цитирует пресс-служба слова замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Александра Егорова. Кроме того, как пояснила заместитель директора МУП "Служба организации движения" Светлана Батанина, выделенные полосы для Челябинска просто необходимы. "Это снижает аварийность, позволяет автобусам двигаться по расписанию и перевозить максимальное количество пассажиров", - цитирует пресс-служба слова Батаниной.

https://ria.ru/20230906/teksler-1894484897.html

https://ria.ru/20230830/sotrudnichestvo-1893243371.html

https://ria.ru/20230824/oborudovanie-1891983444.html

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

челябинск, алексей текслер, магнитогорск, челябинская область