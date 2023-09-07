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Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов

Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов - РИА Новости, 07.09.2023

Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов

С 1 марта 2024 года начнутся продажи билетов на рейсы нового турецкого лоукостера Ajet, который создается на базе авиакомпании Anadolujet, "дочки" Turkish... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:36

2023-09-07T11:36

2023-09-07T11:36

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С 1 марта 2024 года начнутся продажи билетов на рейсы нового турецкого лоукостера Ajet, который создается на базе авиакомпании Anadolujet, "дочки" Turkish Airlines, сообщает Airport Haber.Базовым для авиакомпании станет Международный Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен.Перевозчик официально начнет свою деятельность с открытия продаж билетов под новым названием.Напомним, Turkish Airlines выделила из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company.Новый перевозчик был зарегистрирован 14 июля 2023 года. У AJet, предполагают эксперты, будет возможность для конкуренции с Easyjet или Ryanair.

https://ria.ru/20230724/loukoster-1885916508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, turkish airlines, авиакомпании