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Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов - РИА Новости, 07.09.2023
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Туризм
 
11:36 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/aviakompanii-1894703268.html
Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов
Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов - РИА Новости, 07.09.2023
Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов
С 1 марта 2024 года начнутся продажи билетов на рейсы нового турецкого лоукостера Ajet, который создается на базе авиакомпании Anadolujet, "дочки" Turkish... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:36
2023-09-07T11:36
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
turkish airlines
авиакомпании
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С 1 марта 2024 года начнутся продажи билетов на рейсы нового турецкого лоукостера Ajet, который создается на базе авиакомпании Anadolujet, "дочки" Turkish Airlines, сообщает Airport Haber.Базовым для авиакомпании станет Международный Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен.Перевозчик официально начнет свою деятельность с открытия продаж билетов под новым названием.Напомним, Turkish Airlines выделила из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company.Новый перевозчик был зарегистрирован 14 июля 2023 года. У AJet, предполагают эксперты, будет возможность для конкуренции с Easyjet или Ryanair.
https://ria.ru/20230724/loukoster-1885916508.html
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, turkish airlines, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Turkish Airlines, авиакомпании
Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов

Новый турецкий лоукостер Ajet начнет продажу билетов в марте 2024 года

© Depositphotos.com / Anastasia NelenМеждународный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция
Международный аэропорт аэропорт имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Depositphotos.com / Anastasia Nelen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С 1 марта 2024 года начнутся продажи билетов на рейсы нового турецкого лоукостера Ajet, который создается на базе авиакомпании Anadolujet, "дочки" Turkish Airlines, сообщает Airport Haber.
Базовым для авиакомпании станет Международный Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен.
Перевозчик официально начнет свою деятельность с открытия продаж билетов под новым названием.
Напомним, Turkish Airlines выделила из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company.
Новый перевозчик был зарегистрирован 14 июля 2023 года. У AJet, предполагают эксперты, будет возможность для конкуренции с Easyjet или Ryanair.
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