https://ria.ru/20230907/aviakompanii-1894703268.html
Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов
Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов - РИА Новости, 07.09.2023
Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов
С 1 марта 2024 года начнутся продажи билетов на рейсы нового турецкого лоукостера Ajet, который создается на базе авиакомпании Anadolujet, "дочки" Turkish... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:36
2023-09-07T11:36
2023-09-07T11:36
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
turkish airlines
авиакомпании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/51/1563555112_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3d58e28277716100fb69baaccc720e1b.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. С 1 марта 2024 года начнутся продажи билетов на рейсы нового турецкого лоукостера Ajet, который создается на базе авиакомпании Anadolujet, "дочки" Turkish Airlines, сообщает Airport Haber.Базовым для авиакомпании станет Международный Стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен.Перевозчик официально начнет свою деятельность с открытия продаж билетов под новым названием.Напомним, Turkish Airlines выделила из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet дочернюю компанию AJet Air Transport Joint Stock Company.Новый перевозчик был зарегистрирован 14 июля 2023 года. У AJet, предполагают эксперты, будет возможность для конкуренции с Easyjet или Ryanair.
https://ria.ru/20230724/loukoster-1885916508.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/51/1563555112_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2971a9fbc0f29dc394178f521fab6e60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турция, turkish airlines, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Turkish Airlines, авиакомпании
Новый турецкий лоукостер назвал дату старта продажи авиабилетов
Новый турецкий лоукостер Ajet начнет продажу билетов в марте 2024 года