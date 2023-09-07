https://ria.ru/20230907/aviabilety-1894690857.html
Власти Дагестана попросят ФАС проверить цены на авиабилеты
Власти Дагестана попросят ФАС проверить цены на авиабилеты - РИА Новости, 07.09.2023
Власти Дагестана попросят ФАС проверить цены на авиабилеты
Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов поручил министерству транспорта республики обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:16
2023-09-07T12:16
2023-09-07T12:16
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МАХАЧКАЛА, 7 сен – РИА Новости. Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов поручил министерству транспорта республики обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность цен на авиабилеты маршрута Махачкала – Москва – Махачкала, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Ризван Газимагомедов поручил минтрансу Республики Дагестан подготовить соответствующие обращения в Федеральную антимонопольную службу о проведении проверки объективности ценообразования на авиаперевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала", – говорится в пресс-релизе. Кроме того, Газимагомедов поручил министерству экономического развития Дагестана совместно с минфином и минтрудом республики проанализировать и представить предложения по субсидированию цен на авиабилеты по указанному направлению и оказанию мер государственной поддержки отдельным категориям граждан, которые будут лететь по этому маршруту.Газимагомедов провел совещание по вопросу роста цен на авиабилеты, установленные авиакомпаниями, выполняющими перевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала. Вице-премьер отметил, что в адрес правительства республики поступают многочисленные обращения от жителей региона, недовольных стоимостью билетов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, махачкала, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Махачкала, Авиабилеты
Власти Дагестана попросят ФАС проверить цены на авиабилеты
Власти Дагестана попросят ФАС проверить цены на авиабилеты Махачкала – Москва
МАХАЧКАЛА, 7 сен – РИА Новости. Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов поручил министерству транспорта республики обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность цен на авиабилеты маршрута Махачкала – Москва – Махачкала, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Ризван Газимагомедов поручил минтрансу Республики Дагестан подготовить соответствующие обращения в Федеральную антимонопольную службу о проведении проверки объективности ценообразования на авиаперевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала", – говорится в пресс-релизе.
Кроме того, Газимагомедов поручил министерству экономического развития Дагестана совместно с минфином и минтрудом республики проанализировать и представить предложения по субсидированию цен на авиабилеты по указанному направлению и оказанию мер государственной поддержки отдельным категориям граждан, которые будут лететь по этому маршруту.
Газимагомедов провел совещание по вопросу роста цен на авиабилеты, установленные авиакомпаниями, выполняющими перевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала. Вице-премьер отметил, что в адрес правительства республики поступают многочисленные обращения от жителей региона, недовольных стоимостью билетов.
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