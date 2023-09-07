https://ria.ru/20230907/aviabilety-1894690857.html

Власти Дагестана попросят ФАС проверить цены на авиабилеты

Власти Дагестана попросят ФАС проверить цены на авиабилеты - РИА Новости, 07.09.2023

Власти Дагестана попросят ФАС проверить цены на авиабилеты

Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов поручил министерству транспорта республики обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:16

2023-09-07T12:16

2023-09-07T12:16

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

махачкала

авиабилеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111273/29/1112732918_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_bfb66ab5ef2cb47af7763f98df90fa4d.jpg

МАХАЧКАЛА, 7 сен – РИА Новости. Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов поручил министерству транспорта республики обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность цен на авиабилеты маршрута Махачкала – Москва – Махачкала, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Ризван Газимагомедов поручил минтрансу Республики Дагестан подготовить соответствующие обращения в Федеральную антимонопольную службу о проведении проверки объективности ценообразования на авиаперевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала", – говорится в пресс-релизе. Кроме того, Газимагомедов поручил министерству экономического развития Дагестана совместно с минфином и минтрудом республики проанализировать и представить предложения по субсидированию цен на авиабилеты по указанному направлению и оказанию мер государственной поддержки отдельным категориям граждан, которые будут лететь по этому маршруту.Газимагомедов провел совещание по вопросу роста цен на авиабилеты, установленные авиакомпаниями, выполняющими перевозки по направлению Махачкала – Москва – Махачкала. Вице-премьер отметил, что в адрес правительства республики поступают многочисленные обращения от жителей региона, недовольных стоимостью билетов.

https://ria.ru/20230905/kavkaz-1894257684.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, махачкала, авиабилеты