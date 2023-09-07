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Лавров рассказал о взаимодействии России с партнерами в АТР - РИА Новости, 07.09.2023
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18:20 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/atr-1894824531.html
Лавров рассказал о взаимодействии России с партнерами в АТР
Лавров рассказал о взаимодействии России с партнерами в АТР - РИА Новости, 07.09.2023
Лавров рассказал о взаимодействии России с партнерами в АТР
Россия будет работать с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы не допустить "диктата" извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:20
2023-09-07T18:20
россия
вашингтон (штат)
китай
сергей лавров
нато
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ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Россия будет работать с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы не допустить "диктата" извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Глава российского дипведомства рассказал об усилиях НАТО во главе с Вашингтоном по продвижению своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе под лозунгами "индотихоокеанских стратегий" в попытках в том числе "сдерживать" Китай и "изолировать" Россию. "Мы будем работать с нашими партнерами в регионе, чтобы не допускать здесь диктата стран, которые хотят исключительно руководствоваться своими интересами и приказывать остальным, что им можно, а что им нельзя", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Бангладеш. Он напомнил, что в НАТО уже заявляли о "глобальной ответственности" альянса, предполагающей том числе и создание в АТР блоковых форматов, что направлено на подрыв архитектуры безопасности в регионе. По его словам, существовавшие десятилетия форматы предполагали равноправие и консенсусный порядок принятия решений, что и не устраивало Вашингтон и его сателлитов. "Результаты Восточноазиатского саммита в Джакарте подтвердили, что такая навязчивая, настырная линия по продвижению своих собственных интересов далеко не всем нравится. В декларации саммита удалось отстоять базовые принципы инклюзивной и равноправной архитектуры", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230904/atr-1894045947.html
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россия, вашингтон (штат), китай, сергей лавров, нато
Россия, Вашингтон (штат), Китай, Сергей Лавров, НАТО
Лавров рассказал о взаимодействии России с партнерами в АТР

Лавров: РФ будет работать с партнерами в АТР против навязывания диктата извне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАККА, 7 сен - РИА Новости. Россия будет работать с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы не допустить "диктата" извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российского дипведомства рассказал об усилиях НАТО во главе с Вашингтоном по продвижению своих интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе под лозунгами "индотихоокеанских стратегий" в попытках в том числе "сдерживать" Китай и "изолировать" Россию.
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"Мы будем работать с нашими партнерами в регионе, чтобы не допускать здесь диктата стран, которые хотят исключительно руководствоваться своими интересами и приказывать остальным, что им можно, а что им нельзя", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в рамках визита в Бангладеш.
Он напомнил, что в НАТО уже заявляли о "глобальной ответственности" альянса, предполагающей том числе и создание в АТР блоковых форматов, что направлено на подрыв архитектуры безопасности в регионе. По его словам, существовавшие десятилетия форматы предполагали равноправие и консенсусный порядок принятия решений, что и не устраивало Вашингтон и его сателлитов.
"Результаты Восточноазиатского саммита в Джакарте подтвердили, что такая навязчивая, настырная линия по продвижению своих собственных интересов далеко не всем нравится. В декларации саммита удалось отстоять базовые принципы инклюзивной и равноправной архитектуры", - подчеркнул Лавров.
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