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ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении

ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 07.09.2023

ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении

Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:37

2023-09-07T13:37

2023-09-07T13:43

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777, сообщили в четверг в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражено четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в оборонном ведомстве.

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харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф