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ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении
ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 07.09.2023
ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:37
2023-09-07T13:37
2023-09-07T13:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777, сообщили в четверг в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражено четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в оборонном ведомстве.
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харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении
Минобороны: ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении