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ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 07.09.2023 (обновлено: 13:43 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/ataki-1894738989.html
ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении
ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении - РИА Новости, 07.09.2023
ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении
Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:37
2023-09-07T13:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777, сообщили в четверг в Минобороны России."На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражено четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894535915.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении

Минобороны: ВС России отразили четыре украинские атаки на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка ВС России
Боевая подготовка ВС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая подготовка ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" на купянском направлении отбила четыре атаки противника, за сутки украинские силы на данном направлении потеряли до 55 военнослужащих и шесть единиц техники, включая три американские гаубицы M777, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии за сутки отражено четыре атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и нанесено огневое поражение противнику в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в оборонном ведомстве.
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