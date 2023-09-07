https://ria.ru/20230907/astrazeneca-1894757719.html

AstraZeneca попыталась оспорить регистрацию в России дженерика от рака

AstraZeneca попыталась оспорить регистрацию в России дженерика от рака - РИА Новости, 07.09.2023

AstraZeneca попыталась оспорить регистрацию в России дженерика от рака

Крупная британско-шведская фармацевтическая группа AstraZeneca просит арбитражный суд Москвы признать незаконным решение Минздрава РФ о регистрации... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:41

2023-09-07T14:41

2023-09-07T14:41

россия

москва

московская область (подмосковье)

astrazeneca

происшествия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Крупная британско-шведская фармацевтическая группа AstraZeneca просит арбитражный суд Москвы признать незаконным решение Минздрава РФ о регистрации лекарственного препарата для лечения онкологии "Осимертиниб" по заявке российского фармпроизводителя ООО "Аксельфарм", следует из опубликованного определения суда. Оспариваемое решение принято Минздравом в мае этого года. Предварительные слушания по заявлению AstraZeneca суд назначил на 30 октября. "Аксельфарм" привлечен к делу в качестве третьего лица. Иностранная компания считает препарат "Осимертиниб" воспроизведенным лекарственным препаратом (дженериком), то есть препаратом, имеющим тот же качественный и количественный состав действующих веществ, что и ее лекарственный препарат "Тагриссо", который поставляется в Россию. Таблетки "Тагриссо" содержат фармакологически активное вещество с международным непатентованным наименованием "осимертиниб", которое является изобретением AstraZeneca и охраняется патентом Евразийского патентного ведомства. Евразийский патент, как считает британско-шведская компания, действует на территории России до 2032 года. AstraZeneca уже обращалась в 2021 году с иском о защите своих исключительных прав на изобретение к компании "Аксельфарм". Она просила обязать ответчика отозвать из Минздрава заявление о регистрации "Осимертиниба" и запретить ему действия, направленные на регистрацию препарата, содержащего химическое соединение осимертиниб, до прекращения действия на территории России патента истца. Арбитражный суд Московской области в 2022 году отклонил иск. Он указал, что процедура регистрации препарата не является введением его в оборот, поэтому не может нарушать права патентообладателя. Кроме того, по мнению суда, истец не доказал, что в таблетках ответчика "точно содержится вещество, защищаемое патентом истца". При этом ходатайство AstraZeneca о назначении экспертизы суд отклонил, так как она не может быть назначена в отношении незарегистрированного препарата. С таким подходом затем согласились две вышестоящие инстанции, подавать жалобу в Верховный суд истец не стал.

https://ria.ru/20230516/oborudovanie-1872198237.html

https://ria.ru/20230830/inektsiya-1893038831.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, московская область (подмосковье), astrazeneca , происшествия