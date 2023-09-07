https://ria.ru/20230907/aktivy-1894859843.html

Минфин США оценил объем блокированных российских активов

Минфин США оценил объем блокированных российских активов - РИА Новости, 07.09.2023

Минфин США оценил объем блокированных российских активов

Заблокированные из-за санкций российские активы предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов США. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T22:31

2023-09-07T22:31

2023-09-07T23:27

экономика

сша

россия

евросоюз

украина

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Заблокированные из-за санкций российские активы предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов США."Общая стоимость активов <...> оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском союзе", — сказано в пресс-релизе.В ведомстве уточнили, что эксперты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании завершили первичный аудит "российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран — членов группы REPO". Выявление средств и их подсчет специалисты намерены завершить к концу года.В Министерстве финансов США также добавили, что страны обязались удерживать активы, "пока Россия не возместит ущерб, который причинила Украине".Запад после начала спецоперации на Украине ввел против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".

https://ria.ru/20230907/aktivy-1894682173.html

https://ria.ru/20230803/aktivy-1888040447.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, евросоюз, украина, министерство финансов сша, еврокомиссия