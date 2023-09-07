Минфин США оценил объем блокированных российских активов
Минфин США: блокированные активы России оцениваются в 280 миллиардов долларов
© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Заблокированные из-за санкций российские активы предварительно оцениваются в 280 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов США.
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"Общая стоимость активов <...> оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, большая часть из которых хранится в Европейском союзе", — сказано в пресс-релизе.
В ведомстве уточнили, что эксперты из США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Франции, Германии, Японии, Италии и Великобритании завершили первичный аудит "российских суверенных активов, обездвиженных и удерживаемых в юрисдикциях стран — членов группы REPO". Выявление средств и их подсчет специалисты намерены завершить к концу года.
В Министерстве финансов США также добавили, что страны обязались удерживать активы, "пока Россия не возместит ущерб, который причинила Украине".
Запад после начала спецоперации на Украине ввел против России жесткие санкции, в том числе заморозив примерно половину золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.
В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования этих средств на нужды по восстановлению Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".