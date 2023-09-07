Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 07.09.2023 (обновлено: 10:23 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/aktivy-1894682173.html
В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы
В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы - РИА Новости, 07.09.2023
В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, назвал "воровством "инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:09
2023-09-07T10:23
сергей рябков
сша
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43cf43d5b2200902bf793367309a00e0.jpg
БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, назвал "воровством "инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ."Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение. Но это напоминание всем экономическим операторам, насколько рискованно вести дела с США", - ответил он на вопрос об инициативе, недавно озвученной госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d848cc78eccbd7721388a212f44ceef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей рябков, сша, россия, вооруженные силы украины
Сергей Рябков, США, Россия, Вооруженные силы Украины
В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы

Рябков назвал воровством идею США направить изъятые активы РФ на помощь ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, назвал "воровством "инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ.
"Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение. Но это напоминание всем экономическим операторам, насколько рискованно вести дела с США", - ответил он на вопрос об инициативе, недавно озвученной госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Украина национализировала активы Минобороны Белоруссии
22 августа, 16:39
 
Сергей РябковСШАРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала