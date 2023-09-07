https://ria.ru/20230907/aktivy-1894682173.html

В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы

В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы - РИА Новости, 07.09.2023

В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, назвал "воровством "инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:09

2023-09-07T10:09

2023-09-07T10:23

сергей рябков

сша

россия

вооруженные силы украины

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов в Бишкеке, назвал "воровством "инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ."Воровство и практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение. Но это напоминание всем экономическим операторам, насколько рискованно вести дела с США", - ответил он на вопрос об инициативе, недавно озвученной госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230822/aktivy-1891548291.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, сша, россия, вооруженные силы украины