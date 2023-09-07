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СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование - РИА Новости, 07.09.2023
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Шоубиз
 
23:56 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/akter-1894865374.html
СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование
СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование
Американский актер Дэнни Мастерсон, известный по роли в сериале "Шоу 70-х", приговорен к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:56
2023-09-07T23:56
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Американский актер Дэнни Мастерсон, известный по роли в сериале "Шоу 70-х", приговорен к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщает телеканал ABC News. "Бывший актёр "Шоу 70-х" Дэнни Мастерсон был приговорён к 30 годам тюрьмы в четверг после того, как он был осуждён за изнасилование двух женщин", - говорится в сообщении. Актер будет отбывать два 15-летних срока подряд, по одному за каждое обвинение. Также он будет должен зарегистрироваться как насильник, добавил телеканал. Предполагаемые нападения произошли в период с 2001 по 2003 годы. Сам Мастерсон не признал свою вину по трем пунктам обвинения в изнасиловании после обвинений со стороны трех разных женщин, включая свою бывшую девушку. В марте 2017 года четыре женщины обвинили актера в изнасилованиях, которые произошли в начале 2000-х годов. После этого департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование инцидентов, при этом сам Мастерсон отверг все обвинения. В августе 2019 года против него был подан иск. В июне 2020 года Мастерсону были предъявлены обвинения в трёх изнасилованиях, актер был арестован и позже выпущен под залог в 3,3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230817/zelenskiy-1890522044.html
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справки, лос-анджелес
Шоубиз, Справки, Лос-Анджелес
СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование

ABC News: Дэнни Мастерсон приговорен к 30 годам тюрьмы за изнасилование 2 женщин

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Американский актер Дэнни Мастерсон, известный по роли в сериале "Шоу 70-х", приговорен к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщает телеканал ABC News.
«
"Бывший актёр "Шоу 70-х" Дэнни Мастерсон был приговорён к 30 годам тюрьмы в четверг после того, как он был осуждён за изнасилование двух женщин", - говорится в сообщении.
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Актер будет отбывать два 15-летних срока подряд, по одному за каждое обвинение. Также он будет должен зарегистрироваться как насильник, добавил телеканал.
Предполагаемые нападения произошли в период с 2001 по 2003 годы. Сам Мастерсон не признал свою вину по трем пунктам обвинения в изнасиловании после обвинений со стороны трех разных женщин, включая свою бывшую девушку.
В марте 2017 года четыре женщины обвинили актера в изнасилованиях, которые произошли в начале 2000-х годов. После этого департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование инцидентов, при этом сам Мастерсон отверг все обвинения. В августе 2019 года против него был подан иск. В июне 2020 года Мастерсону были предъявлены обвинения в трёх изнасилованиях, актер был арестован и позже выпущен под залог в 3,3 миллиона долларов.
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