https://ria.ru/20230907/akter-1894865374.html

СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование

СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование

Американский актер Дэнни Мастерсон, известный по роли в сериале "Шоу 70-х", приговорен к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T23:56

2023-09-07T23:56

2023-09-07T23:56

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Американский актер Дэнни Мастерсон, известный по роли в сериале "Шоу 70-х", приговорен к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщает телеканал ABC News. "Бывший актёр "Шоу 70-х" Дэнни Мастерсон был приговорён к 30 годам тюрьмы в четверг после того, как он был осуждён за изнасилование двух женщин", - говорится в сообщении. Актер будет отбывать два 15-летних срока подряд, по одному за каждое обвинение. Также он будет должен зарегистрироваться как насильник, добавил телеканал. Предполагаемые нападения произошли в период с 2001 по 2003 годы. Сам Мастерсон не признал свою вину по трем пунктам обвинения в изнасиловании после обвинений со стороны трех разных женщин, включая свою бывшую девушку. В марте 2017 года четыре женщины обвинили актера в изнасилованиях, которые произошли в начале 2000-х годов. После этого департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование инцидентов, при этом сам Мастерсон отверг все обвинения. В августе 2019 года против него был подан иск. В июне 2020 года Мастерсону были предъявлены обвинения в трёх изнасилованиях, актер был арестован и позже выпущен под залог в 3,3 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230817/zelenskiy-1890522044.html

https://ria.ru/20230714/zabastovka-1884298944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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