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Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии
Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 07.09.2023
Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии
Главный редактора хакасского портала "Новый Фокус" Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:42
2023-09-07T08:42
2023-09-07T08:42
происшествия
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Главный редактора хакасского портала "Новый Фокус" Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о российской армии, сообщает прокуратура республики. В апреле 2022 года Афанасьев разметил на сайте и в социальных сетях ложную информацию о действиях сотрудников ОМОН и СОБР на Украине. Под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, сообщили в прокуратуре. Деятельность Афанасьева была пресечена региональным управлением ФСБ. "Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО "Эксперт-Медиа", главного редактора электронного периодического издания "Интернет-журнал Хакасии "Новый Фокус" Михаила Афанасьева. … Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание материалы уголовного дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Афанасьев также лишен права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два с половиной года. Приговор суда в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230830/aktivistka-1893248981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика хакасия
Происшествия, Республика Хакасия
Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии
Главреду портала из Хакасии Афанасьеву дали 5,5 года колонии за фейки об армии
КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости.
Главный редактора хакасского портала "Новый Фокус" Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о российской армии, сообщает
прокуратура республики.
В апреле 2022 года Афанасьев разметил на сайте и в социальных сетях ложную информацию о действиях сотрудников ОМОН и СОБР на Украине. Под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, сообщили в прокуратуре. Деятельность Афанасьева была пресечена региональным управлением ФСБ.
"Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО "Эксперт-Медиа", главного редактора электронного периодического издания "Интернет-журнал Хакасии "Новый Фокус" Михаила Афанасьева. … Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание материалы уголовного дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Афанасьев также лишен права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два с половиной года. Приговор суда в законную силу не вступил.
Активистке из Петербурга дали шесть лет колонии за фейки о ВС России