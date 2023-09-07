https://ria.ru/20230907/afanasev-1894669204.html

Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии

Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 07.09.2023

Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии

Главный редактора хакасского портала "Новый Фокус" Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:42

2023-09-07T08:42

2023-09-07T08:42

происшествия

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Главный редактора хакасского портала "Новый Фокус" Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о российской армии, сообщает прокуратура республики. В апреле 2022 года Афанасьев разметил на сайте и в социальных сетях ложную информацию о действиях сотрудников ОМОН и СОБР на Украине. Под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, сообщили в прокуратуре. Деятельность Афанасьева была пресечена региональным управлением ФСБ. "Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО "Эксперт-Медиа", главного редактора электронного периодического издания "Интернет-журнал Хакасии "Новый Фокус" Михаила Афанасьева. … Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание материалы уголовного дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Афанасьев также лишен права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два с половиной года. Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230830/aktivistka-1893248981.html

республика хакасия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика хакасия