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Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 07.09.2023
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08:42 07.09.2023
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Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии
Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии - РИА Новости, 07.09.2023
Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии
Главный редактора хакасского портала "Новый Фокус" Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:42
2023-09-07T08:42
происшествия
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Главный редактора хакасского портала "Новый Фокус" Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о российской армии, сообщает прокуратура республики. В апреле 2022 года Афанасьев разметил на сайте и в социальных сетях ложную информацию о действиях сотрудников ОМОН и СОБР на Украине. Под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, сообщили в прокуратуре. Деятельность Афанасьева была пресечена региональным управлением ФСБ. "Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО "Эксперт-Медиа", главного редактора электронного периодического издания "Интернет-журнал Хакасии "Новый Фокус" Михаила Афанасьева. … Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание материалы уголовного дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Афанасьев также лишен права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два с половиной года. Приговор суда в законную силу не вступил.
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происшествия, республика хакасия
Происшествия, Республика Хакасия
Главреду портала из Хакасии дали 5,5 года колонии за фейки об армии

Главреду портала из Хакасии Афанасьеву дали 5,5 года колонии за фейки об армии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Главный редактора хакасского портала "Новый Фокус" Михаил Афанасьев приговорен к пяти с половиной годам колонии за распространение заведомо ложной информации о российской армии, сообщает прокуратура республики.
В апреле 2022 года Афанасьев разметил на сайте и в социальных сетях ложную информацию о действиях сотрудников ОМОН и СОБР на Украине. Под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, сообщили в прокуратуре. Деятельность Афанасьева была пресечена региональным управлением ФСБ.
"Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО "Эксперт-Медиа", главного редактора электронного периодического издания "Интернет-журнал Хакасии "Новый Фокус" Михаила Афанасьева. … Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также принимая во внимание материалы уголовного дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Афанасьев также лишен права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два с половиной года. Приговор суда в законную силу не вступил.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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