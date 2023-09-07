https://ria.ru/20230907/aeroporty-1894666105.html
Аэропорты Внуково и Жуковский утром вводили ограничения на полеты
Аэропорты Внуково и Жуковский утром вводили ограничения на полеты - РИА Новости, 07.09.2023
Аэропорты Внуково и Жуковский утром вводили ограничения на полеты
Наряду с Домодедово рано утром в четверг частичные ограничения на полеты вводили аэропорты Жуковский и Внуково, сейчас они работают штатно, следует из сообщения РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:44
2023-09-07T07:44
2023-09-07T07:57
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
москва
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Наряду с Домодедово рано утром в четверг частичные ограничения на полеты вводили аэропорты Жуковский и Внуково, сейчас они работают штатно, следует из сообщения Росавиации.Ранее о временных ограничениях РИА Новости сообщали в аэропорту Домодедово."Рано утром вводились частичные ограничения на прием и вылет воздушных судов с аэропортов Жуковский, Внуково и Домодедово. В этой связи с целью обеспечения безопасности полетов на запасной аэродром ушло одно воздушное судно… Аэропорты Москвы работают штатно, без особенностей", - сообщила Росавиация.Ведомство уточняет, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.Минобороны РФ сообщало, что около 3.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Раменским районом Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника в Раменском городском округе, предварительно, нет, на месте работают экстренные службы.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
https://ria.ru/20230907/domodedovo-1894662007.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, москва, сергей собянин, россия
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Москва, Сергей Собянин, Россия
Аэропорты Внуково и Жуковский утром вводили ограничения на полеты
"Жуковский" и "Внуково" рано утром вводили ограничения на полеты