https://ria.ru/20230907/abrams-1894760850.html

США модернизируют танк Abrams

США модернизируют танк Abrams - РИА Новости, 07.09.2023

США модернизируют танк Abrams

Сухопутные войска США намерены модернизировать танк Abrams для повышения его эффективности и выживаемости экипажа, сообщается в релизе, опубликованном на сайте... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:47

2023-09-07T14:47

2023-09-07T14:47

украина

сша

россия

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150672/69/1506726955_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ec44c1504768c1bee26b751eaebdd8fb.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сухопутные войска США намерены модернизировать танк Abrams для повышения его эффективности и выживаемости экипажа, сообщается в релизе, опубликованном на сайте вооруженных сил. "Это (модернизация - ред.) позволит армии и ее коммерческим партнерам разработать более живучий и легкий танк, который будет эффективнее на поле боя при первоначальном вводе в эксплуатацию", - говорится в релизе. Ведомство добавляет, что ввод в эксплуатацию новой модификации ожидается в начале 2030-х годов. Как сообщает портал Defense News, сухопутные войска США свернут программу модификации танка M1A2 SEPv4, который должен был поступить в войска весной 2022 года. Вместо этого США разработает модификацию танка M1E3 Abrams, который будет ориентирован на задачи, с которыми, вероятно, "сможет столкнуться на поле боя в 2040 году и позже". При этом в релизе самих вооруженных сил отмечается, что модификация M1E3 Abrams получит все лучшие характеристики M1A2 SEPv4, а производство модификации M1A2 SEPv3 продолжится, хотя и будет сокращено. "Abrams больше не может наращивать свои возможности без увеличения веса, и нам необходимо сократить его логистическую нагрузку", - заявил представитель Пентагона генерал-майор Гленн Дин, отметив, что конфликт на Украине "высветил острую необходимость в интегрированной защите солдат". Ранее телеканал CNN сообщал, что Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams. Всего власти США намерены поставить Украине 31 Abrams старой модели M1A1. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230901/tanki-1893660211.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, сергей лавров, нато, министерство обороны сша