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СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник
СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2023
СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник
Заседание СБ ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T05:10
2023-09-06T05:10
2023-09-06T14:49
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ООН, 6 сен — РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Ранее в Twitter председательствующей в Совбезе албанской миссии появилось сообщение о намеченном на среду "заседании по Украине". "Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", — сказал собеседник агентства. По его словам, в качестве докладчика США и Албания запросили замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894387965.html
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в мире, совет безопасности оон, оон, украина
В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Украина
СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник
Заседание СБ ООН о референдумах на бывшей территории Украины пройдет в пятницу