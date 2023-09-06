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СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2023
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05:10 06.09.2023 (обновлено: 14:49 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894432431.html
СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник
СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2023
СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник
Заседание СБ ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T05:10
2023-09-06T14:49
в мире
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ООН, 6 сен — РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Ранее в Twitter председательствующей в Совбезе албанской миссии появилось сообщение о намеченном на среду "заседании по Украине". "Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", — сказал собеседник агентства. По его словам, в качестве докладчика США и Албания запросили замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894387965.html
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в мире, совет безопасности оон, оон, украина
В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Украина
СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник

Заседание СБ ООН о референдумах на бывшей территории Украины пройдет в пятницу

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 сен — РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Ранее в Twitter председательствующей в Совбезе албанской миссии появилось сообщение о намеченном на среду "заседании по Украине".
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя
Вчера, 18:52
"Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в качестве докладчика США и Албания запросили замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Страны под эгидой ООН используют санкции против неугодных, заявил Небензя
Вчера, 18:49
 
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