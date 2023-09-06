https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894432431.html

СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник

СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник - РИА Новости, 06.09.2023

СБ ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины, сообщил источник

Заседание СБ ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T05:10

2023-09-06T05:10

2023-09-06T14:49

в мире

совет безопасности оон

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867411391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b47a6f7bc9c70f712ff2e4f4dd60e39f.jpg

ООН, 6 сен — РИА Новости. Заседание СБ ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Ранее в Twitter председательствующей в Совбезе албанской миссии появилось сообщение о намеченном на среду "заседании по Украине". "Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", — сказал собеседник агентства. По его словам, в качестве докладчика США и Албания запросили замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894387965.html

https://ria.ru/20230905/nebenzya-1894387526.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, совет безопасности оон, оон, украина