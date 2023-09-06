https://ria.ru/20230906/zaryadka-1894529602.html

В Петербурге в рюкзаке школьницы задымилось зарядное устройство

В Петербурге в рюкзаке школьницы задымилось зарядное устройство - РИА Новости, 06.09.2023

В Петербурге в рюкзаке школьницы задымилось зарядное устройство

Учеников гимназии №642 "Земля и Вселенная", которые занимаются в корпусе на Морской набережной в Петербурге, пришлось эвакуировать из-за того, что на перемене в РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:31

2023-09-06T14:31

2023-09-06T14:34

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Учеников гимназии №642 "Земля и Вселенная", которые занимаются в корпусе на Морской набережной в Петербурге, пришлось эвакуировать из-за того, что на перемене в рюкзаке одной из школьниц задымилось устройство для зарядки мобильного телефона (PowerBank), сообщила гимназия. "Во время перемены у обучающейся седьмого класса в рюкзаке задымился PowerBank. Задымление было оперативно устранено. Было принято решение об эвакуации обучающихся, эвакуация прошла организованно в штатном режиме. Пострадавших нет", - говорится на странице гимназии в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, сейчас уроки продолжаются по расписанию. Работа гимназии во второй половине дня (внеурочная деятельность, группы продленного дня, отделение дополнительного образования, школьный спортивный клуб) пройдёт в обычном режиме.

https://ria.ru/20230208/pozhar-1850578804.html

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происшествия, санкт-петербург