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В Петербурге в рюкзаке школьницы задымилось зарядное устройство
В Петербурге в рюкзаке школьницы задымилось зарядное устройство - РИА Новости, 06.09.2023
В Петербурге в рюкзаке школьницы задымилось зарядное устройство
Учеников гимназии №642 "Земля и Вселенная", которые занимаются в корпусе на Морской набережной в Петербурге, пришлось эвакуировать из-за того, что на перемене в РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:31
2023-09-06T14:31
2023-09-06T14:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Учеников гимназии №642 "Земля и Вселенная", которые занимаются в корпусе на Морской набережной в Петербурге, пришлось эвакуировать из-за того, что на перемене в рюкзаке одной из школьниц задымилось устройство для зарядки мобильного телефона (PowerBank), сообщила гимназия. "Во время перемены у обучающейся седьмого класса в рюкзаке задымился PowerBank. Задымление было оперативно устранено. Было принято решение об эвакуации обучающихся, эвакуация прошла организованно в штатном режиме. Пострадавших нет", - говорится на странице гимназии в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, сейчас уроки продолжаются по расписанию. Работа гимназии во второй половине дня (внеурочная деятельность, группы продленного дня, отделение дополнительного образования, школьный спортивный клуб) пройдёт в обычном режиме.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге в рюкзаке школьницы задымилось зарядное устройство
В Петербурге зарядное устройство задымилось в рюкзаке ученицы, пострадавших нет