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В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах

В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах - РИА Новости, 06.09.2023

В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах

Вице-спикер ГД от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах, объяснив это тем, что РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T00:24

2023-09-06T00:24

2023-09-06T00:24

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах, объяснив это тем, что они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. "С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум… Нам нужно думать об удобстве россиян в первую очередь, о популяризации и сохранении русского языка. Направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс", - сообщил Чернышов РИА Новости. Политик отметил, что в случае, если человек приезжает в чужую страну, он должен "позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке". "Бесплатные онлайн-переводчики в смартфонах в помощь", - добавил он.

https://ria.ru/20230814/transport-1890003689.html

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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф