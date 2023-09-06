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В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах - РИА Новости, 06.09.2023
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00:24 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/zapret-1894421828.html
В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах
В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах - РИА Новости, 06.09.2023
В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах
Вице-спикер ГД от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах, объяснив это тем, что РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T00:24
2023-09-06T00:24
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах, объяснив это тем, что они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. "С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум… Нам нужно думать об удобстве россиян в первую очередь, о популяризации и сохранении русского языка. Направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс", - сообщил Чернышов РИА Новости. Политик отметил, что в случае, если человек приезжает в чужую страну, он должен "позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке". "Бесплатные онлайн-переводчики в смартфонах в помощь", - добавил он.
https://ria.ru/20230814/transport-1890003689.html
РИА Новости
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах

Чернышов предложил запретить объявления на английском на внутренних авиарейсах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ салоне самолета
В салоне самолета - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах, объяснив это тем, что они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум.
«
"С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно. Они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум… Нам нужно думать об удобстве россиян в первую очередь, о популяризации и сохранении русского языка. Направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс", - сообщил Чернышов РИА Новости.
Политик отметил, что в случае, если человек приезжает в чужую страну, он должен "позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке".
"Бесплатные онлайн-переводчики в смартфонах в помощь", - добавил он.
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