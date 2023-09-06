https://ria.ru/20230906/vzryvy-1894645064.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 06.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, передает издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:08

2023-09-06T23:08

2023-09-06T23:08

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, передает издание "Клименко.Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, сработала ПВО", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины