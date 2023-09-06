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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, передает издание "Клименко.Тайм". РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:08
2023-09-06T23:08
2023-09-06T23:08
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, передает издание "Клименко.Тайм". "Сообщают о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, сработала ПВО", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"Клименко.Тайм": в Сумской области прогремели взрывы, возможно, сработала ПВО