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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 06.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прозвучали взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T06:09

2023-09-06T06:09

2023-09-06T09:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Киеве прозвучали взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации, с 5:01 (совпадает с мск) на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи соседней республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

киев

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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф