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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прозвучали взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T06:09
2023-09-06T06:09
2023-09-06T09:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Киеве прозвучали взрывы, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "В Киеве слышны взрывы", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации, с 5:01 (совпадает с мск) на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи соседней республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Зеркало недели": в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога