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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одесской области - РИА Новости, 06.09.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одесской области
Взрывы произошли в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, сообщает украинское издание "Зеркало РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T01:37
2023-09-06T01:37
2023-09-06T01:41
специальная военная операция на украине
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одесская область
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украина
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Мощные взрывы слышны в городе Килия Одесской области", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания. Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 00.34 (совпадает с мск) в Одесской области объявлена воздушная тревога. Ранее издание "Зеркало недели" также сообщало о взрывах в городе Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одесской области
"Зеркало недели": в городе Килия Одесской области произошли взрывы