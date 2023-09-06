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Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одесской области - РИА Новости, 06.09.2023

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одесской области

Взрывы произошли в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T01:09

2023-09-06T01:09

2023-09-06T02:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Взрывы произошли в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Взрывы слышны в городе Рени Одесской области", — говорится в сообщении в телеграм-канале издания.Позже издание "Зеркало недели" сообщило о трех новых взрывах в городе."В Рени прозвучали три взрыва", - заявило издание в телеграм-канале.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 00.34 (совпадает с мск) в Одесской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы рф