https://ria.ru/20230906/vystavka-1894626730.html

В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову

В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову - РИА Новости, 06.09.2023

В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову

Открытие мультимедийной выставки “Век Расула. Грани личности”, посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:12

2023-09-06T20:12

2023-09-06T20:12

республика дагестан

россия

владимир путин

махачкала

расул гамзатов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Открытие мультимедийной выставки “Век Расула. Грани личности”, посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в среду в историческом парке “Россия – моя история” в Махачкале, сообщает пресс-служба мультимедийного комплекса. “В историческом парке “Россия – моя история” в Махачкале торжественно открыли мультимедийную выставку “Век Расула. Грани личности”, посвященную 100-летию дагестанского поэта Расула Гамзатова… В основу выставки вошли фотографии, яркие цитаты и оцифрованные рукописи поэта”, – говорится в пресс-релизе. Выставка разделена на восемь тематических залов, раскрывающих все грани личности Гамзатова и этапы творчества. Всего задействовано около 40 мультимедийных экранов, использовано более 200 архивных фотографий. Над созданием экспозиции трудились сотрудники исторического парка и привлеченные эксперты: они собирали архивные материалы и готовили мультимедийный контент. Экспозиция будет работать до конца года. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.

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махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, махачкала, расул гамзатов, республика дагестан