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В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову - РИА Новости, 06.09.2023
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Республика Дагестан
 
20:12 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/vystavka-1894626730.html
В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову
В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову - РИА Новости, 06.09.2023
В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову
Открытие мультимедийной выставки “Век Расула. Грани личности”, посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:12
2023-09-06T20:12
республика дагестан
россия
владимир путин
махачкала
расул гамзатов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Открытие мультимедийной выставки “Век Расула. Грани личности”, посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в среду в историческом парке “Россия – моя история” в Махачкале, сообщает пресс-служба мультимедийного комплекса. “В историческом парке “Россия – моя история” в Махачкале торжественно открыли мультимедийную выставку “Век Расула. Грани личности”, посвященную 100-летию дагестанского поэта Расула Гамзатова… В основу выставки вошли фотографии, яркие цитаты и оцифрованные рукописи поэта”, – говорится в пресс-релизе. Выставка разделена на восемь тематических залов, раскрывающих все грани личности Гамзатова и этапы творчества. Всего задействовано около 40 мультимедийных экранов, использовано более 200 архивных фотографий. Над созданием экспозиции трудились сотрудники исторического парка и привлеченные эксперты: они собирали архивные материалы и готовили мультимедийный контент. Экспозиция будет работать до конца года. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.
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россия, владимир путин, махачкала, расул гамзатов, республика дагестан
Республика Дагестан, Россия, Владимир Путин, Махачкала, Расул Гамзатов, Республика Дагестан

В Махачкале открыли мультимедийную выставку, посвященную Расулу Гамзатову

© Фото : пресс-служба исторического парка “Россия – моя история” в МахачкалеВыставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале
Выставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : пресс-служба исторического парка “Россия – моя история” в Махачкале
Выставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Открытие мультимедийной выставки “Век Расула. Грани личности”, посвященной 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоялось в среду в историческом парке “Россия – моя история” в Махачкале, сообщает пресс-служба мультимедийного комплекса.
«
“В историческом парке “Россия – моя история” в Махачкале торжественно открыли мультимедийную выставку “Век Расула. Грани личности”, посвященную 100-летию дагестанского поэта Расула Гамзатова… В основу выставки вошли фотографии, яркие цитаты и оцифрованные рукописи поэта”, – говорится в пресс-релизе.
Выставка разделена на восемь тематических залов, раскрывающих все грани личности Гамзатова и этапы творчества. Всего задействовано около 40 мультимедийных экранов, использовано более 200 архивных фотографий.
Над созданием экспозиции трудились сотрудники исторического парка и привлеченные эксперты: они собирали архивные материалы и готовили мультимедийный контент. Экспозиция будет работать до конца года.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта.
© Фото : пресс-служба исторического парка “Россия – моя история” в МахачкалеВыставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале
Выставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : пресс-служба исторического парка “Россия – моя история” в Махачкале
Выставка, посвященная Расулу Гамзатову, открылась в Махачкале
 
Республика ДагестанРоссияВладимир ПутинМахачкалаРасул ГамзатовРеспублика Дагестан
 
 
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