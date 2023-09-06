https://ria.ru/20230906/vybory-1894599392.html

В РПЦ пояснили, могут ли священники баллотироваться

В РПЦ пояснили, могут ли священники баллотироваться - РИА Новости, 06.09.2023

В РПЦ пояснили, могут ли священники баллотироваться

Священники Русской православной церкви редко принимают решение об участии в выборах, ведь это им делать запрещено, поэтому и редки случаи их наказания за такие... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:06

2023-09-06T18:06

2023-09-06T18:06

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республика коми

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Священники Русской православной церкви редко принимают решение об участии в выборах, ведь это им делать запрещено, поэтому и редки случаи их наказания за такие нарушения, рассказал РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Ранее на сайте Татарстанской митрополии сообщили, что клирик Казанской епархии иерей Виталий Беляев выдвинул свою кандидатуру для участия в муниципальных выборах, вследствие чего "указом митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла был запрещен в священнослужении без права преподавания благословения и ношения наперсного креста". Дальнейшую судьбу священника должна решить епархиальная дисциплинарная комиссия. Уточняется, что решение о запрете в служении было принято на основании 6 и 81 правил святых Апостолов, 11 правила Константинопольского двукратного собора и определения Архиерейского собора РПЦ от 2011 года "Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах". "Духовенству Русской православной церкви запрещено участие в выборах, за это наказывают. Такие случаи (когда священников запрещают в служении за решение идти в политику – ред.) в Русской православной церкви крайне редки, поскольку священники редко принимают решение участвовать в выборах", - сказал епископ Савва. Он отметил, что для каждого священника "открыт путь покаяния, если священник не лишен сана, а только запрещен в священнослужении". "Вопрос в том, как такой священник сам решит себя вести по отношению к Церкви", - заключил иерарх. В документе "Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах", принятом Архиерейским собором РПЦ в 2011 году, указано, что священнослужители и монашествующие, а также миряне – руководители синодальных и епархиальных учреждений, "не должны баллотироваться в органы власти и участвовать в предвыборной агитации". Там также сказано, что иерархам и духовенству "не следует занимать должности в органах исполнительной и судебной власти, за исключением несения пастырских обязанностей в этих учреждениях". Согласно документу, для "лиц в священном сане и монашествующих" недопустимо участие в предвыборной агитации и членство в политических организациях, они могут выражать свою политическую позицию свободным тайным голосованием".При этом, до принятия документа священнослужители РПЦ участвовали в выборах в различные органы власти. Так, например, в 1989 году народным депутатом СССР был избран митрополит Ленинградский Алексий (Ридигер) - будущий 15-й патриарх Московский и всея Руси. А в 2005 году СМИ сообщали о иеромонахе Иннокентий (Бенце), который избрался депутатом деревни Кулига Прилузского района Республики Коми. Тогда в Сыктывкарской епархии подчеркивали, что священнослужитель в ходе предвыборной кампании использовал передвижную часовню, "созданную на базе автобуса ГАЗ".

https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html

https://ria.ru/20230825/sinod-1892259879.html

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ссср, справки, республика коми, русская православная церковь, московская патриархия