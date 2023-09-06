https://ria.ru/20230906/vybory-1894511966.html

"Новые люди" обсудят кандидатуру на выборы президента в октябре

"Новые люди" обсудят кандидатуру на выборы президента в октябре - РИА Новости, 06.09.2023

"Новые люди" обсудят кандидатуру на выборы президента в октябре

Кандидатура на президентские выборы от партии "Новые люди" будет обсуждаться в октябре, сообщил кандидат в мэры Москвы и вице-спикер Госдумы от партии "Новые... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:40

2023-09-06T13:40

2023-09-06T13:40

политика

россия

владислав даванков

партия "новые люди"

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кандидатура на президентские выборы от партии "Новые люди" будет обсуждаться в октябре, сообщил кандидат в мэры Москвы и вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков. "Мы обсуждаем обычно этот вопрос всегда в партии, и это решение нашего центрального совета. Такой центральный совет мы планируем, что он пройдёт в октябре, и тогда мы уже определимся с кандидатурой", - сказал он журналистам на итоговой пресс-конференции, где он подвел итоги избирательной кампании. Выборы президента в России должны пройти в 2024 году.

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890701694.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владислав даванков, партия "новые люди"