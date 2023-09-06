https://ria.ru/20230906/vybory-1894511966.html
"Новые люди" обсудят кандидатуру на выборы президента в октябре
"Новые люди" обсудят кандидатуру на выборы президента в октябре - РИА Новости, 06.09.2023
"Новые люди" обсудят кандидатуру на выборы президента в октябре
Кандидатура на президентские выборы от партии "Новые люди" будет обсуждаться в октябре, сообщил кандидат в мэры Москвы и вице-спикер Госдумы от партии "Новые... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:40
2023-09-06T13:40
2023-09-06T13:40
политика
россия
владислав даванков
партия "новые люди"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кандидатура на президентские выборы от партии "Новые люди" будет обсуждаться в октябре, сообщил кандидат в мэры Москвы и вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков. "Мы обсуждаем обычно этот вопрос всегда в партии, и это решение нашего центрального совета. Такой центральный совет мы планируем, что он пройдёт в октябре, и тогда мы уже определимся с кандидатурой", - сказал он журналистам на итоговой пресс-конференции, где он подвел итоги избирательной кампании. Выборы президента в России должны пройти в 2024 году.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890701694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владислав даванков, партия "новые люди"
Политика, Россия, Владислав Даванков, Партия "Новые люди"
"Новые люди" обсудят кандидатуру на выборы президента в октябре
Даванков: "Новые люди" выдвинут кандидата на выборы президента в октябре
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кандидатура на президентские выборы от партии "Новые люди" будет обсуждаться в октябре, сообщил кандидат в мэры Москвы и вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков.
"Мы обсуждаем обычно этот вопрос всегда в партии, и это решение нашего центрального совета. Такой центральный совет мы планируем, что он пройдёт в октябре, и тогда мы уже определимся с кандидатурой", - сказал он журналистам на итоговой пресс-конференции, где он подвел итоги избирательной кампании.
Выборы президента в России
должны пройти в 2024 году.
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