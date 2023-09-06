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В Нидерландах заявили о невозможности проведения выборов на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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10:32 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/vybory-1894461464.html
В Нидерландах заявили о невозможности проведения выборов на Украине
В Нидерландах заявили о невозможности проведения выборов на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
В Нидерландах заявили о невозможности проведения выборов на Украине
Украина, находясь в вооруженном конфликте с Россией, не отвечает требованиям, необходимым для проведения выборов в стране, заявила министр обороны Нидерландов... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:32
2023-09-06T10:32
в мире
украина
нидерланды
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина, находясь в вооруженном конфликте с Россией, не отвечает требованиям, необходимым для проведения выборов в стране, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. В августе американский сенатор Линдси Грэм посетил Украину и в ходе визита убеждал Владимира Зеленского не откладывать выборы. Он также призвал всех союзников Украины помочь в проведении выборов в 2024 году. "Страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта, не очень хорошо подходит для проведения выборов", - заявила Кайса Оллонгрен американской газете Politico, отметив, что вопрос о проведении выборов должен решить Киев. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что проведение выборов на Украине во время конфликта и военного положения приведет к дестабилизации внутренней обстановки. Как заявлял ранее Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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в мире, украина, нидерланды
В мире, Украина, Нидерланды
В Нидерландах заявили о невозможности проведения выборов на Украине

МО Нидерландов: Украина не отвечает необходимым условиям для проведения выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина, находясь в вооруженном конфликте с Россией, не отвечает требованиям, необходимым для проведения выборов в стране, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
В августе американский сенатор Линдси Грэм посетил Украину и в ходе визита убеждал Владимира Зеленского не откладывать выборы. Он также призвал всех союзников Украины помочь в проведении выборов в 2024 году.
"Страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта, не очень хорошо подходит для проведения выборов", - заявила Кайса Оллонгрен американской газете Politico, отметив, что вопрос о проведении выборов должен решить Киев.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что проведение выборов на Украине во время конфликта и военного положения приведет к дестабилизации внутренней обстановки.
Как заявлял ранее Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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