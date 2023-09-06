https://ria.ru/20230906/vybory-1894461464.html

В Нидерландах заявили о невозможности проведения выборов на Украине

В Нидерландах заявили о невозможности проведения выборов на Украине - РИА Новости, 06.09.2023

В Нидерландах заявили о невозможности проведения выборов на Украине

Украина, находясь в вооруженном конфликте с Россией, не отвечает требованиям, необходимым для проведения выборов в стране, заявила министр обороны Нидерландов... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:32

2023-09-06T10:32

2023-09-06T10:32

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украина

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина, находясь в вооруженном конфликте с Россией, не отвечает требованиям, необходимым для проведения выборов в стране, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. В августе американский сенатор Линдси Грэм посетил Украину и в ходе визита убеждал Владимира Зеленского не откладывать выборы. Он также призвал всех союзников Украины помочь в проведении выборов в 2024 году. "Страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта, не очень хорошо подходит для проведения выборов", - заявила Кайса Оллонгрен американской газете Politico, отметив, что вопрос о проведении выборов должен решить Киев. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что проведение выборов на Украине во время конфликта и военного положения приведет к дестабилизации внутренней обстановки. Как заявлял ранее Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894438931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, нидерланды