https://ria.ru/20230906/vsu-1894596817.html

СМИ: Россия уничтожила самых опытных украинских бойцов при наступлении ВСУ

СМИ: Россия уничтожила самых опытных украинских бойцов при наступлении ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: Россия уничтожила самых опытных украинских бойцов при наступлении ВСУ

Российская армия ликвидировала наиболее опытные подразделения ВСУ во время украинского контрнаступления, пишет норвежская NRK. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:58

2023-09-06T17:58

2023-09-06T18:15

политика

россия

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская армия ликвидировала наиболее опытные подразделения ВСУ во время украинского контрнаступления, пишет норвежская NRK."По всей видимости, ВСУ потеряли немало солдат с полезным боевым опытом. Им на смену приходят необстрелянные, и эффективность в бою понизится. Атаковать возведенные русскими линии обороны на отдельных участках фронта очень сложно", — отмечается в статье.Украинской армии приходится преодолевать обширные минные поля, сети траншей и бетонных противотанковых надолбов, а российская артиллерия обстреливает наступающие войска с расстояния, говорится в публикации.По словам журналистов, ситуация осложняется и тем, что украинским солдатам не оказывают своевременную и качественную медицинскую помощь на передовой.Как считают норвежские военные эксперты, гибель опытных бойцов не позволит ВСУ продолжать наступательные действия в том же темпе. "Из-за потерь конфликт может надолго зайти в тупик", — резюмируют журналисты.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html

https://ria.ru/20230906/kontrnastuplenie-1894532497.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, вооруженные силы украины, нато