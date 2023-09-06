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СМИ: Россия уничтожила самых опытных украинских бойцов при наступлении ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
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17:58 06.09.2023 (обновлено: 18:15 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/vsu-1894596817.html
СМИ: Россия уничтожила самых опытных украинских бойцов при наступлении ВСУ
СМИ: Россия уничтожила самых опытных украинских бойцов при наступлении ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: Россия уничтожила самых опытных украинских бойцов при наступлении ВСУ
Российская армия ликвидировала наиболее опытные подразделения ВСУ во время украинского контрнаступления, пишет норвежская NRK. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:58
2023-09-06T18:15
политика
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская армия ликвидировала наиболее опытные подразделения ВСУ во время украинского контрнаступления, пишет норвежская NRK."По всей видимости, ВСУ потеряли немало солдат с полезным боевым опытом. Им на смену приходят необстрелянные, и эффективность в бою понизится. Атаковать возведенные русскими линии обороны на отдельных участках фронта очень сложно", — отмечается в статье.Украинской армии приходится преодолевать обширные минные поля, сети траншей и бетонных противотанковых надолбов, а российская артиллерия обстреливает наступающие войска с расстояния, говорится в публикации.По словам журналистов, ситуация осложняется и тем, что украинским солдатам не оказывают своевременную и качественную медицинскую помощь на передовой.Как считают норвежские военные эксперты, гибель опытных бойцов не позволит ВСУ продолжать наступательные действия в том же темпе. "Из-за потерь конфликт может надолго зайти в тупик", — резюмируют журналисты.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html
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политика, россия, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Россия уничтожила самых опытных украинских бойцов при наступлении ВСУ

NRK: Россия уничтожила самых опытных украинских военных при контрнаступлении ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российская армия ликвидировала наиболее опытные подразделения ВСУ во время украинского контрнаступления, пишет норвежская NRK.
«
"По всей видимости, ВСУ потеряли немало солдат с полезным боевым опытом. Им на смену приходят необстрелянные, и эффективность в бою понизится. Атаковать возведенные русскими линии обороны на отдельных участках фронта очень сложно", — отмечается в статье.
Украинской армии приходится преодолевать обширные минные поля, сети траншей и бетонных противотанковых надолбов, а российская артиллерия обстреливает наступающие войска с расстояния, говорится в публикации.
По словам журналистов, ситуация осложняется и тем, что украинским солдатам не оказывают своевременную и качественную медицинскую помощь на передовой.
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Как считают норвежские военные эксперты, гибель опытных бойцов не позволит ВСУ продолжать наступательные действия в том же темпе. "Из-за потерь конфликт может надолго зайти в тупик", — резюмируют журналисты.
Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные бронетехникой альянса. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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