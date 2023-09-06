https://ria.ru/20230906/vsu-1894548153.html

Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ

Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023

Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ

Прорыв на одном участке фронта ВСУ не означает победу Киева, как и провал российских войск, поэтому необходимо быть сдержанными в оценке ситуации, заявил в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:26

2023-09-06T15:26

2023-09-06T15:26

в мире

чехия

петр павел

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ПРАГА, 6 сен – РИА Новости. Прорыв на одном участке фронта ВСУ не означает победу Киева, как и провал российских войск, поэтому необходимо быть сдержанными в оценке ситуации, заявил в среду в интервью изданию Idnes президент Чехии Петр Павел. Комментируя информацию о якобы прорыве силами ВСУ лини обороны российских войск, Павел заявил, что не считает это каким-то переломным моментом. Президент Павел является генералом армии в запасе и в прошлом занимал пост главы военного комитета НАТО. "С другой стороны, это, собственно, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их, как минимум, две. А в некоторых местах - три и они очень хорошо оснащены", - отметил президент Чехии. Исходя из этого, полагает Павел, необходимы быть сдержанными в оценке прогресса в продвижении ВСУ. "Поэтому мы должны быть сдержанными в оценке прогресса (в продвижении ВСУ),.. мы, конечно, не должны поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - подчеркнул Павел.

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Кирилл Волков

в мире, чехия, петр павел, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр