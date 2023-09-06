https://ria.ru/20230906/vsu-1894548153.html
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ
Прорыв на одном участке фронта ВСУ не означает победу Киева, как и провал российских войск, поэтому необходимо быть сдержанными в оценке ситуации, заявил в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:26
2023-09-06T15:26
2023-09-06T15:26
в мире
чехия
петр павел
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg
ПРАГА, 6 сен – РИА Новости. Прорыв на одном участке фронта ВСУ не означает победу Киева, как и провал российских войск, поэтому необходимо быть сдержанными в оценке ситуации, заявил в среду в интервью изданию Idnes президент Чехии Петр Павел. Комментируя информацию о якобы прорыве силами ВСУ лини обороны российских войск, Павел заявил, что не считает это каким-то переломным моментом. Президент Павел является генералом армии в запасе и в прошлом занимал пост главы военного комитета НАТО. "С другой стороны, это, собственно, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их, как минимум, две. А в некоторых местах - три и они очень хорошо оснащены", - отметил президент Чехии. Исходя из этого, полагает Павел, необходимы быть сдержанными в оценке прогресса в продвижении ВСУ. "Поэтому мы должны быть сдержанными в оценке прогресса (в продвижении ВСУ),.. мы, конечно, не должны поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - подчеркнул Павел.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
чехия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57419fb5fe8ff28d368f2af82579fe35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, петр павел, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Чехия, Петр Павел, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ
Петр Павел призвал сдержанно оценивать ситуацию вокруг "контрнаступа" ВСУ