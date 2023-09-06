Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/vsu-1894548153.html
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ - РИА Новости, 06.09.2023
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ
Прорыв на одном участке фронта ВСУ не означает победу Киева, как и провал российских войск, поэтому необходимо быть сдержанными в оценке ситуации, заявил в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:26
2023-09-06T15:26
в мире
чехия
петр павел
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg
ПРАГА, 6 сен – РИА Новости. Прорыв на одном участке фронта ВСУ не означает победу Киева, как и провал российских войск, поэтому необходимо быть сдержанными в оценке ситуации, заявил в среду в интервью изданию Idnes президент Чехии Петр Павел. Комментируя информацию о якобы прорыве силами ВСУ лини обороны российских войск, Павел заявил, что не считает это каким-то переломным моментом. Президент Павел является генералом армии в запасе и в прошлом занимал пост главы военного комитета НАТО. "С другой стороны, это, собственно, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их, как минимум, две. А в некоторых местах - три и они очень хорошо оснащены", - отметил президент Чехии. Исходя из этого, полагает Павел, необходимы быть сдержанными в оценке прогресса в продвижении ВСУ. "Поэтому мы должны быть сдержанными в оценке прогресса (в продвижении ВСУ),.. мы, конечно, не должны поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - подчеркнул Павел.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57419fb5fe8ff28d368f2af82579fe35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, петр павел, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Чехия, Петр Павел, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Президент Чехии посоветовал быть сдержанными в оценке ситуации вокруг ВСУ

Петр Павел призвал сдержанно оценивать ситуацию вокруг "контрнаступа" ВСУ

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 6 сен – РИА Новости. Прорыв на одном участке фронта ВСУ не означает победу Киева, как и провал российских войск, поэтому необходимо быть сдержанными в оценке ситуации, заявил в среду в интервью изданию Idnes президент Чехии Петр Павел.
Комментируя информацию о якобы прорыве силами ВСУ лини обороны российских войск, Павел заявил, что не считает это каким-то переломным моментом. Президент Павел является генералом армии в запасе и в прошлом занимал пост главы военного комитета НАТО.
"С другой стороны, это, собственно, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум, на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их, как минимум, две. А в некоторых местах - три и они очень хорошо оснащены", - отметил президент Чехии.
Исходя из этого, полагает Павел, необходимы быть сдержанными в оценке прогресса в продвижении ВСУ. "Поэтому мы должны быть сдержанными в оценке прогресса (в продвижении ВСУ),.. мы, конечно, не должны поддаваться чрезмерному оптимизму по поводу того, что конец войны уже близок", - подчеркнул Павел.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Подошли вплотную". Что намечается в зоне СВО
08:00
 
В миреЧехияПетр ПавелУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала