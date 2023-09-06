https://ria.ru/20230906/vsu-1894523401.html
СК: украинских военных вынуждают соглашаться, что их тела не будут забирать
СК: украинских военных вынуждают соглашаться, что их тела не будут забирать - РИА Новости, 06.09.2023
СК: украинских военных вынуждают соглашаться, что их тела не будут забирать
Пленные украинские военные заявляют, что их командование собирало подписи о "добровольном оставлении тел" в случае гибели, чтобы не платить компенсации... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:14
2023-09-06T14:14
2023-09-06T14:19
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пленные украинские военные заявляют, что их командование собирало подписи о "добровольном оставлении тел" в случае гибели, чтобы не платить компенсации родственникам "200-х", сообщает в среду СК РФ. "В ходе допросов задержанные военнослужащие ВФУ [вооруженных формирований Украины] рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции", - сказали в ведомстве. По данным СК РФ, украинские военные говорят, что командование приказывает им подписывать "добровольное" согласие на "оставление тела в случае гибели на поле боя". "Данные документы собирались у подчиненных намеренно, чтобы в дальнейшем отказать в выплате компенсаций и пособий родственникам", - добавили в СК РФ. При осмотре оставленных Киевом мест боевых действий получены данные, подтверждающие "захоронения погибших военных без погребения". "При этом, по информации самих военнослужащих, эвакуация раненых и умерших с мест боевых действий не проводится", - добавили в СК РФ.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК: украинских военных вынуждают соглашаться, что их тела не будут забирать
СК: украинские военные подписывают согласие, что их тела бросят на поле боя