https://ria.ru/20230906/vsu-1894523401.html

СК: украинских военных вынуждают соглашаться, что их тела не будут забирать

СК: украинских военных вынуждают соглашаться, что их тела не будут забирать - РИА Новости, 06.09.2023

СК: украинских военных вынуждают соглашаться, что их тела не будут забирать

Пленные украинские военные заявляют, что их командование собирало подписи о "добровольном оставлении тел" в случае гибели, чтобы не платить компенсации... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:14

2023-09-06T14:14

2023-09-06T14:19

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873207329_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_23849aebaad6928f5ca81f9924cba164.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пленные украинские военные заявляют, что их командование собирало подписи о "добровольном оставлении тел" в случае гибели, чтобы не платить компенсации родственникам "200-х", сообщает в среду СК РФ. "В ходе допросов задержанные военнослужащие ВФУ [вооруженных формирований Украины] рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции", - сказали в ведомстве. По данным СК РФ, украинские военные говорят, что командование приказывает им подписывать "добровольное" согласие на "оставление тела в случае гибели на поле боя". "Данные документы собирались у подчиненных намеренно, чтобы в дальнейшем отказать в выплате компенсаций и пособий родственникам", - добавили в СК РФ. При осмотре оставленных Киевом мест боевых действий получены данные, подтверждающие "захоронения погибших военных без погребения". "При этом, по информации самих военнослужащих, эвакуация раненых и умерших с мест боевых действий не проводится", - добавили в СК РФ.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр