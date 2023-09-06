https://ria.ru/20230906/vsu-1894448148.html

Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое

Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое - РИА Новости, 06.09.2023

Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое

Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:29

2023-09-06T09:29

2023-09-06T10:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

украина

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Южнодонецкое направление: было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно", — сказал он.По словам Пушилина, сейчас нет никаких предпосылок, что ВСУ каким-то образом смогут перехватить инициативу на этом участке.Врио главы ДНР также рассказал об обстановке около Артемовска. Он уточнил, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища."С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет", — добавил Пушилин.При этом он подчеркнул, что российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы ударили по двум скоплениям живой силы противника в районах Угледара и Макаровки, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы около Урожайного.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия, денис пушилин