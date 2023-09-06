https://ria.ru/20230906/vsu-1894448148.html
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое - РИА Новости, 06.09.2023
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое
Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:29
2023-09-06T09:29
2023-09-06T10:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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россия
денис пушилин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Южнодонецкое направление: было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно", — сказал он.По словам Пушилина, сейчас нет никаких предпосылок, что ВСУ каким-то образом смогут перехватить инициативу на этом участке.Врио главы ДНР также рассказал об обстановке около Артемовска. Он уточнил, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища."С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет", — добавил Пушилин.При этом он подчеркнул, что российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы ударили по двум скоплениям живой силы противника в районах Угледара и Макаровки, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы около Урожайного.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Россия, Денис Пушилин
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое
Пушилин: российские ВС на рубеже Новомайорское — Новодонецкое отбили атаки ВСУ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
.
«
"Южнодонецкое направление: было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно", — сказал он.
По словам Пушилина, сейчас нет никаких предпосылок, что ВСУ каким-то образом смогут перехватить инициативу на этом участке.
Врио главы ДНР также рассказал об обстановке около Артемовска. Он уточнил, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища.
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"С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет", — добавил Пушилин.
При этом он подчеркнул, что российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.
Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы ударили по двум скоплениям живой силы противника в районах Угледара
и Макаровки, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы около Урожайного.
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