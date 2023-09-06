Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 06.09.2023 (обновлено: 10:05 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/vsu-1894448148.html
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое - РИА Новости, 06.09.2023
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое
Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:29
2023-09-06T10:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
украина
россия
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839295_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2eed1f5c85d07f8a3511311060f6d7fd.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".&quot;Южнодонецкое направление: было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно&quot;, — сказал он.По словам Пушилина, сейчас нет никаких предпосылок, что ВСУ каким-то образом смогут перехватить инициативу на этом участке.Врио главы ДНР также рассказал об обстановке около Артемовска. Он уточнил, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища."С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет", — добавил Пушилин.При этом он подчеркнул, что российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы ударили по двум скоплениям живой силы противника в районах Угледара и Макаровки, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы около Урожайного.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874839295_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_6e18f56eb660afca6f41f4f375b656a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, украина, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Россия, Денис Пушилин
Российские военные отбили атаки ВСУ на рубеже Новомайорское — Новодонецкое

Пушилин: российские ВС на рубеже Новомайорское — Новодонецкое отбили атаки ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отбили несколько атак ВСУ на участке Новомайорское — Новодонецкое, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«

"Южнодонецкое направление: было несколько попыток противника по рубежу Новомайорское — Новодонецкое прощупать оборону, но ребята ситуацию отбили, ситуацию контролируют абсолютно", — сказал он.

По словам Пушилина, сейчас нет никаких предпосылок, что ВСУ каким-то образом смогут перехватить инициативу на этом участке.
Врио главы ДНР также рассказал об обстановке около Артемовска. Он уточнил, что бои продолжаются в районе Берховского водохранилища.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Подошли вплотную". Что намечается в зоне СВО
08:00
"С другой стороны продолжаются попытки противника занять наши позиции, контратаковать по линии Клещеевка — Андреевка — там идет борьба за высоты, они там являются решающим фактором на определенных этапах, но существенных изменений нет", — добавил Пушилин.
При этом он подчеркнул, что российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать свои позиции.
Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на Южнодонецком направлении до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы ударили по двум скоплениям живой силы противника в районах Угледара и Макаровки, а также пресекли действия диверсионно-разведывательной группы около Урожайного.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Вариантов нет". В США сообщили Украине плохие новости с фронта
09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаРоссияДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала